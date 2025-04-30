濮陽市舉辦海峽兩岸張氏宗親聯誼活動

中評社北京4月30日電／據中國台灣網報導，4月27日，2025年海峽兩岸張氏宗親聯誼活動在濮陽舉辦。河南省台辦副主任劉雋出席活動並致辭。濮陽市委常委、統戰部部長張連才主持。



濮陽市政協主席徐慧前對來自海峽兩岸的宗親代表表示歡迎，對大家長期以來對濮陽的關心、支持和幫助表示感謝。他希望各位宗親以此次聯誼為契機，近距離感受濮陽、瞭解濮陽、品味濮陽，誠摯邀請大家來濮陽擁抱機遇、投資興業、共贏未來。

劉雋對近年來濮陽在對台經貿合作、文化交流取得的顯著成果表示充分肯定，並代表省台辦對為推動兩岸關係和平發展做出積極貢獻的張姓宗親，關心支持對台工作的濮陽市委、市政府、市政協表示感謝。他指出，近年來，全省對台系統深入貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，先後舉辦了黃帝故里拜祖大典、豫台經貿洽談會等一系列涉台經貿文化交流活動，為推動兩岸融合發展貢獻了河南力量。希望海峽兩岸宗親堅定信心、著眼長遠，積極參與兩岸交流合作，全面推動豫台融合發展。



世界張廖簡宗親總會理事長、春保森拉天時鎢鋼集團總裁廖萬隆，台灣張廖簡宗親總會監事長張良欽，台灣桃園市宗親代表張明發，台灣宜蘭縣宗親代表張銘顯等台灣宗親代表紛紛表示，兩岸同胞血脈相連，是打斷骨頭連著筋的一家人。今後將一如既往地秉持“兩岸一家親”的理念，積極投身到促進兩岸交流合作的事業中，共同傳承中華優秀傳統文化，為推動兩岸關係和平發展、實現祖國完全統一貢獻力量。