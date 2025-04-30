台灣“三三會”點贊“深圳是個好地方”

中評社北京4月30日電／據中國台灣網報導，4月24日至25日，台灣三三企業交流會一行30餘人到訪深圳，參訪騰訊、大疆、鵬鼎控股、比亞迪、“天空之鏡”觀景台等地，從企業管理、科技創新、生態人文等方面瞭解深圳。



來深初印象“創新、有活力、好地方”



“三三會”成立於1999年，是台灣具有重要影響力的工商團體，長期積極參與兩岸產業交流合作。會員均為台灣大型精英企業，現有79家企業一般會員，65家贊助會員，包括台積電、鴻海、中信金控、統一等，成員企業八成以上在大陸有投資。



參訪團中有不少人是首次來到深圳。走訪過程中，企業代表們專注聆聽講解、認真拍照記錄、積極詢問細節，常常與夥伴探討對深圳科創活力的切身感受。



新印科技股份有限公司是台灣一家辦公室設備供應商，其公司特別助理施彥良告訴記者，對深圳的第一印象就是創新、有活力，到處都是機會。“深圳的平均年齡約30餘歲，這是一個非常驚人的數字。年輕人代表著城市的活力，也代表著深圳的生產力。這次看到的都是處於科技尖端的企業，不管是商業上還是文化交流上，希望未來有機會和深圳合作。”施彥良說。



中華產經發展協會副理事長薛香川表示：“深圳讓我感到非常驚喜，一方面是綠化、清潔等城市建設做得很好，另一方面是高新科技企業的濃度很高，發展前景很好，年輕人非常有創意，這在其他地方是少有的。”



在大疆展廳內，各類無人機引發了參訪團的熱烈討論，有台灣企業代表忍不住“上手”體驗，更有人現場直呼“想買”！在“天空之鏡”觀景台，城市風光一覽無餘。台灣三三企業交流會理事長林伯豐不禁發出感慨，“深圳是個好地方！”



“深圳的科技進步超乎想象”當場買下兩台深圳車



參訪團一行走進比亞迪展廳，在這裡，他們深入瞭解了“方程豹豹8”、“仰望U8”、“仰望U9”等車型，對汽車的功能非常感興趣，紛紛上車體驗。台灣三三企業交流會理事長林伯豐更是當場下單購買兩台“騰勢D9”。