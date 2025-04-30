“五一”假期將至，堅決糾治違規吃喝歪風

重慶市銅梁區紀委監委聚焦違規吃喝隱形變異問題，聯合市場監管、稅務等部門深入酒店、飯店、單位食堂等重點場所開展專項監督檢查，堅決防止違規吃喝歪風反彈回潮。圖為該區紀委監委和區市場監管局工作人員在轄區某飯店瞭解情況。（圖片來源：中央紀委國家監委網站） 中評社北京4月30日電／據中央紀委國家監委網站報導，吃喝問題絕非小事小節，關係黨在人民群眾心中的形象。新時代以來，黨中央狠刹違規吃喝歪風，經過多年來持續深入整治取得哪些成效？違規吃喝問題具有頑固性、反復性，原因主要有哪些？此類行為違反哪些紀法規定？如何緊盯不放、深挖細查，狠刹吃喝歪風？“五一”假期將至，我們特邀紀檢監察幹部就這些問題進行交流，提醒廣大黨員幹部嚴守紀律底線，自覺抵制違規吃喝歪風，過“廉節”樹新風。



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新時代以來，黨中央狠刹違規吃喝歪風，經過多年來持續深入整治取得哪些成效？



王符學：習近平總書記強調，“人們認為習以為常的一些作風問題，往往就是對黨的公信力、黨的形象帶來致命破壞的問題。作風問題絕不是小事，一旦成風，危害巨大。”“黨的十八大前的一段時間裡一些領導幹部中吃喝成風，老百姓意見很大。出了多少規定，也沒有管住，不少人因此失去了信心。黨的十八大後，我們下決心整治，現在管住了，人民群眾拍手叫好。”



千里之堤，潰於蟻穴。違規吃喝吃的不僅是“飯”，更是“局”，頻繁的、不正常的吃喝交往，往往是勾連攀附的手段、由風及腐的起點，“請君入席”的真正目的是“請君入甕”。一個幹部的腐化變質、違紀違法，往往是從一張卡、一頓飯、一瓶酒這種看似小問題開始的。違規吃喝問題具有較強的頑固性、反復性，且往往由風及腐、風腐交織，腐蝕性較強。下大氣力整治違規吃喝，對推動全面從嚴治黨向縱深發展意義深遠。



第一，是永葆黨的先進性和純潔性的應有之義。黨員幹部違規吃喝弱化黨的戰鬥力和凝聚力，侵蝕黨的先進性和純潔性，重拳整治違規吃喝問題，有利於教育引導黨員幹部強化黨性修養，綳緊紀律之弦，抵制不正之風。