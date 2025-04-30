同赴文化之約　共話創新創業

中評社北京4月30日電／據人民日報報導，“2007年以來，我多次來到南京，專程去了小時候父親對我講述的中山陵、雨花台、夫子廟，看到這十幾年南京越來越現代化、越來越美，很自豪。”來自台灣高雄“南京村”的鄉親毛德雄，近日參加“江蘇·南京台灣周”時表示。



以“寧好台灣 共向未來”為主題的“江蘇·南京台灣周”活動，在歷史文化、城市管理、青年藝術等多個領域開展20餘場活動，台灣工商團體、基層民眾、青年代表等1000餘人參與其中。



唱出共同心聲



活動開幕式上，一場兩岸校園民謠嘉年華點燃兩岸嘉賓的青春記憶。《童年》《外婆的澎湖灣》等經典旋律引發全場大合唱，“江蘇·南京台灣周”原創主題曲《心橋》則以“音符架橋，心海無界”的創作理念，唱出兩岸青年的共同心聲。6天的音樂展演、原創創作等活動中，音樂成為心靈相通的密碼。台灣創作歌手林亭翰說：“當我們在舞台上合唱時，發現彼此的呼吸都同步了。”



在南京世界文學客廳，兩岸出版人與作家以“數字時代的兩岸文學對話”為題展開交流，從六朝文脈到余光中的《鄉愁》，從《文心雕龍》到元宇宙寫作，都是探討話題。台灣一位作家感慨：“在這裡談文學，就像翻開一本兩岸共寫的家譜。”



在南京市高淳區的“江蘇·南京台灣周”美麗鄉村民俗文化現場匯，高淳非遺“跳五猖”以古朴粗獷的儺舞開場，宜蘭“新部落之舞”則以悠揚的歌聲與舞蹈演繹台灣少數民族的生活智慧，高淳“魚龍燈”寄托豐收祈願，台灣團隊“美式鼓舞”活力四射，溧水“武當28式太極拳”一招一式剛柔並濟……兩岸表演團隊以藝術對話，贏得現場觀眾陣陣掌聲。有台胞感慨：“無論是舞蹈、音樂還是武術，都讓我們感受到兩岸文化同根同源、血脈相連。”



探尋合作機遇



蚵仔煎的“嗞嗞”聲撞上鹽水鴨的鹵香，木薯粉的焦甜裹著冬瓜茶的清香……作為“江蘇·南京台灣周”配套活動之一的兩岸美食市集，在南京夫子廟北廣場舉辦，40個美食攤位集結兩岸多款特色美食，吸引市民遊客前來嘗鮮。