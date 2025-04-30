中美關稅博弈中的最優策略

2023年中國對外直接投資存量表。（圖片來源：大公報） 中評社北京4月30日電／據大公報報導，特朗普“對等關稅”的稅率誕生於荒誕的算法，所以本質不是貿易問題，而是博弈問題，中美博弈接下來的核心是談判。



對於美國而言，與中國這樣的大國談判並沒有太多實際好處，更多是尋求面子上的讓步，以便在政治上有所交代。向大國要“面子”，向小國要“里子”，索取經濟利益。這也是特朗普發動關稅戰的核心目的，並非像納瓦羅、萊特希澤等理想主義者所期望的那樣，通過“關稅牆”來推動美國製造業回流和自主產業化，而是通過獲取經濟利益解決美國的財政與債務問題。



美國挑起關稅戰之後，中國“以牙還牙”的博弈策略，不僅給美國經濟帶來了額外的衰退擔憂，也在破解美國的談判籌碼。今年4月，多家華爾街投行下調了美國經濟增長預測，上調了美國經濟衰退與美股下跌的概率，因為美國的破壞性政策將引發報復性關稅，從而對商業情緒和供應鏈構成重大打擊。



“以牙還牙”策略為其他國家贏得了90天的緩和期，也為中國企業爭取到90天的轉口貿易時間窗口。在“壓力測試期”內，製造業企業可制定貿易摩擦背景下的應對策略，並與供應商及客戶們進一步探索拓展出口轉口的可能性。於中國而言，拉長博弈的戰線意味著更低的博弈成本和代價。



特朗普的底牌有三張：一是其他國家對美國經濟的依賴度；二是利用美國的軍事力量作為籌碼，要求部分國家增加軍費開支；三是借助美元霸權來做文章。面對特朗普的極限施壓，部分非美國家缺乏有力的談判籌碼，原本不得不付出實際的經濟利益。而中國“以牙還牙”的博弈策略，給予非美國家一個認清時勢的機會。



中國展現“大國範本”，也給非美國家釋放出新訊號：首先，中方強硬的態度能使美國的談判籌碼逐漸減少，最終為了結束談判而付出的代價或遠低於直接妥協。其次，一些國家不僅與美國有經貿關係，與中國也有密切往來。如果因過度倒向美國而損失了中國供應鏈或者市場，結果可能得不償失。