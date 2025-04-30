台胞：《昔歸軼事》講好“雲台一家人”故事

中評社北京4月30日電／據中國台灣網報導，29日，電影《昔歸軼事》在昆明舉行首映儀式。電影由雲南省人民政府台灣事務辦公室，臨滄市臨翔區委宣傳部和昆明森翔文化傳播有限公司聯合攝制，全片在雲南省臨滄市臨翔區邦東鄉昔歸村拍攝完成，順利通過國家電影局審核，取得公映許可證。



一封手寫信，一杯昔歸茶。電影《昔歸軼事》以“茶香兩岸·惜歸故里——以茶為媒，共敘家國團圓”為主題，以世界茶樹起源地之一的雲南省臨滄市昔歸茶山為背景，以“有茶有家，惜歸回家”為內核，講述了一個台灣青年遠赴雲南臨滄茶山，尋找用文字叩響他心門的女孩的動人故事。該電影全部由臨滄本地茶農本色出演，主題鮮明、貼近生活、樸素真摯、演繹生動，通過信傳情、家為歸的情感主線，增強青年對中華傳統文化與兩岸交流的體驗感、認同感，展現了“茶暖人、家聚心”的溫情敘事。



“電影中的青年角色用書信傳遞心聲，用茶香化解隔閡，用真誠架起橋梁，讓我們深刻體會到，兩岸青年不僅是中華文化的傳承者，更是創新發展的同行者。”中共雲南省委台灣工作辦公室副主任張燦在致辭中表示，兩岸同胞同根同源、同文同種、血脈相連，是任何力量都無法割斷的命運共同體。他希望以《昔歸軼事》為契機，繼續深化雲南與台灣的茶文化交流、茶產業合作，不斷拓展兩地交往的廣度與深度，共同守護中華文化的精神家園，攜手繪就兩岸融合發展的新圖景。



中共臨滄市委宣傳部副部長劉紹卿表示，《昔歸軼事》以藝術方式將臨滄的“剛剛好”熔鑄成動人的故事，用影視語言生動展示了臨滄山川河流之美、民族文化之韵、歷史人文之厚，也將臨滄的茶文化基因刻入故事內核，形成了可感知、可共鳴、可傳播的價值載體。劉紹卿說：“期待大家親臨臨滄，在瀾滄江畔觀雲海蒸騰，在古茶樹前品歲月回甘。也期待我們共同將電影的‘流量’轉化為文旅的‘留量’，讓臨滄的故事成為大家共同的記憶！”



“這部電影不僅僅是一個故事，更是一份跨越海峽的牽掛、一盞傳遞溫情的茶香，以及一個關於‘家’的深情對話。”昆明森翔文化傳播有限公司總經理孫慶玲表示，在籌備電影的過程中，主創們始終秉承一個信念，電影不僅僅是娛樂，更應承擔社會責任和人文情懷。《昔歸軼事》選擇回歸最本真的情感表達，讓一封信、一杯茶成為跨越海峽的擺渡人。她相信，真正的治愈力，就藏在平凡生活的細節裡。



雲南省級有關部門及臨滄市、臨翔區相關部門領導出席活動，來自台灣的少數民族參訪團和台灣雲南同鄉會新生代尋親之旅參訪團、在滇台商台企代表、《昔歸軼事》劇組人員，新聞媒體記者等共160餘人參加首映儀式。參訪台胞代表、劇組人員代表分享了觀影感受。