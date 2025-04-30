珠澳台商台胞共赴惠州　共謀產業合作

參訪團走進仲愷高新技術開發區。（中國台灣網發）（圖片來源：中國台灣網） 中評社北京4月30日電／據中國台灣網報導，4月26至27日，來自珠海和澳門的40餘位台商台胞代表齊聚惠州，開啟了一場為期兩天的文化尋根與產業考察之旅。此次活動由海峽兩岸關係協會駐澳門特別行政區辦事處與珠海市台港澳事務局聯合主辦，旨在加強珠澳台三地交流合作，共同探尋中華文化根脈，把握粵港澳大灣區發展機遇。



參訪團首站來到被譽為“嶺南第一山”的羅浮山。在葛洪博物館，台商們駐足於《肘後備急方》等珍貴典籍前，聆聽講解員講述這位東晉道教理論家、醫藥學家的傳奇人生。“原來青蒿素的發現靈感就來自葛洪的記載，這讓我們對傳統中醫藥文化有了更深的認識。”來自澳門的台商古偉君感慨道。在百草長廊，各種中草藥植物鬱鬱葱葱，台商們紛紛拍照記錄，並仔細詢問藥用價值。衝虛古觀內，千年古柏蒼勁挺拔，道樂悠揚，台胞們體驗了傳統道教文化儀式，感受中華文化的博大精深。隨後，參訪團來到素有“苧蘿西子”美譽的惠州西湖。泛舟湖上，兩岸垂柳依依，九曲橋、點翠洲等景點盡收眼底。“這讓我想起了家鄉的日月潭，一樣的湖光山色，一樣的文化底蘊。”珠海市台商協會監事長許育榮動情地說。



次日，參訪團走進仲愷高新技術開發區。在新一代電子信息產業展示交流中心，透明顯示屏、柔性電路板等前沿科技產品令台商們贊嘆不已。“大陸的電子產業發展速度超乎想象，很多技術已經走在世界前列，很榮幸有機會在祖國學習這些科學知識，我們一定要努力學習真本領，為國家發展和民族復興貢獻自己的力量。”暨南大學在校台生葉承霖說。在中韓（惠州）產業園，規劃沙盤展示著這個國家級產業園的宏偉藍圖，工作人員詳細介紹跨境產業鏈合作模式，引發台商熱烈討論。最令人難忘的是無人駕駛體驗環節，參訪團成員坐上自動駕駛汽車，親身感受AI技術的實際應用。“這種智能化程度，在台灣還很少見。”澳門台商聯誼會副會長吳易舫興奮地說。



這次活動不僅是一次文化尋根之旅，更打開了合作共贏的新窗口。隨著粵港澳大灣區建設深入推進，珠澳台交流合作將持續走深走實、結出更多碩果，共同書寫兩岸融合發展的新篇章。