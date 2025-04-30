發改委：破除准入壁壘　建統一大市場

國家發改委表示，清理准入壁壘，建設全國統一大市場。（圖片來源：大公報） 中評社北京4月30日電／據大公報報導，國家發改委會同商務部、市場監管總局，昨日發布《關於開展市場准入壁壘清理整治行動 促進全國統一大市場建設的通知》（簡稱“通知”），進一步大力破除市場准入壁壘，讓“非禁即入”落地生根，營造公平的市場准入環境。其中，對外企設置不合理差別待遇、新業態領域不落實“非禁即入”、重點行業國企濫用自身優勢設門檻導致其他企業難以進入、政府監管能力不足不敢審批等15種情形，將被重點整治。這意味著，清單之外“玻璃門”“彈簧門”“旋轉門”等堵點卡點將被消除。



學者向大公報表示，美國發動貿戰加速全球產業鏈重構，中方此舉有助吸引優質資本參與中國式現代化進程。



整治15種情形 讓“非禁即入”落地生根



近日發布的《市場准入負面清單（2025年版）》，是深入貫徹中共二十屆三中全會《決定》關於“完善市場准入制度，優化新業態新領域市場准入環境”決策部署的重要舉措。“非禁即入”是我國加快構建高水平社會主義市場經濟體制的關鍵舉措，其核心內涵是“只要不屬於法律法規明確禁止、限制的領域，各類經營主體即可依法平等進入，無需額外審批”。



清單越來越短、市場活力越來越足。全國版市場准入負面清單於2019年、2020年、2022年、2025年進行四次修訂，事項數量由2018年版的151項縮減至2025年版的106項，市場准入限制進一步放寬。



發改委有關負責人表示，清單之外“玻璃門”“彈簧門”“旋轉門”等堵點卡點尚未消除，發現和破除市場准入壁壘的機制還沒有完全成熟，企業“上告無門”“告而不理”“理而不決”等問題不同程度存在，還沒有完全做到“非禁即入”落地生根。對涉及市場准入的各類規定文件進行全面清理，對違規增設准入事項或條件、違規擴大准入範圍等情況，要一律糾正；對既無上位法依據，又無相應法定程序設立的市場准入規定，要一律廢止。