環球撤資　美股債拋售潮未完

有投資機構分析認為美元資產可能進一步下跌，建議增持中國相關資產。（大公報） 中評社香港4月30日電／大公報報導，美國肆意發動關稅戰，嚴重打擊全球對美國的信任，更暴露出美元資產潛藏巨大下行風險。就算特朗普在關稅政策的立場稍為軟化，但國際資金對美國股債的投資信心已受到重擊，全球掀起美元資產撤資潮，美國股債陷入長期跌浪。



美股三大指數上周反彈2.4%至6.7%，主要是技術性超賣反彈，美國銀行報告認為，股市不確定性持續，宜趁美股、美元反彈沽貨套現。事實上，美股基本因素受累關稅戰急速轉壞情況持續。多間美國企業發出業績預警，其中半導體產業受到關稅政策所重擊，據報英特爾將會裁減20%員工，涉及2.18萬人，將是英特爾在1968年成立以來最大規模裁員，而微軟、亞馬遜亦相繼暫緩投資數據中心。



因此，特朗普的關稅政策反而打擊企業投資美國的意欲，重振製造業、讓美國再次偉大將成為空話。事實上，美國受到中國反制措施的負面衝擊，美國新興產業發展受阻，特斯拉創辦人馬斯克直言其人形機器人“擎天柱”（Optimus）生產計劃，正受到中國對稀土磁材出口限制的影響。



美元現信心危機 美匯累瀉10%



與此同時，關稅政策迅速衝擊美國就業市場及實體經濟，作為美國最大集裝箱港口之一的加利福尼亞州南部的長灘港，預期港口船舶數量將大減近半，相關物流運輸行業面臨大量失業。因此，美國經濟已支撐不住，迫使特朗普在關稅政策立場上軟化，例如可能對進口汽車零件加征關稅25%做法作出調整，以紓緩美國車企的經營壓力，特朗普急急轉軚打救汽車業，可惜的是早知今日，何必當初？



自特朗普上台以來，全球看淡美元，美匯指數急速轉弱，今年累跌近10%，已出現美元信心危機的征兆。



美國肆意加征關稅，占人便宜，已失去全球投資者的信任，從近期美國股債沽壓沉重可以反映出來。值得留意的是，關稅戰、貿易戰暴露了全球過度側重投資美國股債資產的脆弱性問題，忽視美元資產潛在巨大風險。

