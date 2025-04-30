北影節，與中國電影一同成長

4月26日，第十五屆北京國際電影節落下帷幕。（圖片來源：央視新聞） 中評社北京4月30日電／據人民日報報導，4月26日，第十五屆北京國際電影節落下帷幕。今年是世界電影誕生130周年、中國電影誕生120周年，走過十五載的北影節不斷成長，在傳承創新中煥發新活力：中外佳片集中放映，專業人士探討產業發展，惠民活動營造文化新體驗……北影節日益成為國際交流、文明互鑒的重要平台，以兼容並蓄的姿態，為世界電影發展注入東方智慧。



春天，來北京赴一場電影之約。



4月26日，由國家電影局指導，中央廣播電視總台、北京市人民政府主辦的第十五屆北京國際電影節（以下簡稱“北影節”）落下帷幕。



這場歷時9天的光影盛會以“新質光影·美美與共”為主題，在世界電影誕生130周年、中國電影誕生120周年之際，架起傳統與現代、中國與世界的光影之橋，共同見證電影藝術在交流與發展中不斷煥發新活力。



交流互鑒，國際影響力不斷提升



“‘天壇獎’入圍影片太好看了。”北影節資深影迷張姚說，影片故事線清晰，藝術性較強，反映人類共通的情感和認識，“有幾部電影看的時候眼睛都濕潤了。”



“天壇獎”作為主競賽單元，承載著對多元文化與影像語言的深刻理解，映射出北影節的國際性。自第一屆北京國際電影季起步，到第三屆北影節設立“天壇獎”主競賽單元，走過十五載歲月的北影節不斷成長，以兼容並蓄的姿態，立於世界電影交流的前沿舞台。本屆北影節共收到來自103個國家和地區的1794部影片長片報名，其中國外報名影片1608部，比例接近90%，鋪展出一幅斑斕多元的世界影像長卷。



今年，北影節升級煥新“國際會客廳”，匯聚300餘家中外影視企業，其中不乏知名國際版權公司、全球頂級選片人。多個國家和地區的海外發行專家，聚焦中國電影國際化主題，共同探討中國電影在全球市場的機遇與挑戰。