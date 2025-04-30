雙大河文明繪就湖北盤龍城獨特遺存

湖北黃陂盤龍城遺址王家嘴H16出土的陶器。（圖片來源：全國十大考古新發現活動辦公室供圖） 中評社北京4月30日電／據新華社報導，盤龍城是夏商王朝設立在長江流域的統治中心，開啟了古代中國的中央—地方國家治理模式；盤龍城為長江流域帶來了青銅文明，最早在文化上串聯起長江流域和黃河流域，標誌著雙大河文明結構的形成……



“2024年度全國十大考古新發現”近日揭曉，曾實證“長江流域也是中華文明的搖籃”的重要遺址的盤龍城遺址位列其中。



盤龍城遺址於1954年被發現，1974年開始大規模正式發掘，是中國“百年百大考古發現”之地。近十年來，在前輩們以“考古寫史”取得的巨大成績之上，由武漢大學歷史學院等多家單位組成的聯合考古隊，持續圍繞楊家灣區域的大範圍石頭堆積展開新一輪深度探索，並於2024年取得重要收穫——楊家灣北坡首次揭露走向和形狀較為明確的大型條帶狀石砌遺跡，年代屬於中商時期，存續於公元前1300年至公元前1200年。



來到正在開展考古工作的楊家灣遺址區，大小不一的鵝卵石組成的石砌遺跡清晰可辨，已揭露成型的遺跡東西長約81米，最寬處約5米。該考古項目負責人、武漢大學歷史學院副教授孫卓介紹，石構遺跡規模巨大、修砌規整，整體呈東西向分布，並與楊家灣地點所見晚期大型建築、高等級貴族墓葬形成呼應。



“此類石構建築為長江中游夏商時期遺址中首次發現，其巨大的體量和建設所需的人力、物力凸顯了所在楊家灣地點在整個遺址的重要位置，也表明盤龍城所具有的中心城市的地位。”孫卓說。



盤龍城遺址博物院研究館員萬琳說，在盤龍城存續的300年間，從一個南方據點一躍成為長江中游規模最大的中心城市，既是商文明南下的直接推動，也是黃河與長江不斷“對話”、交融的實證。



學界一般將古埃及、古巴比倫（兩河流域）、古印度和古代中國這四大文明古國從地理上歸結為“大河文明”，它們分別對應尼羅河、底格里斯河和幼發拉底河、印度河、黃河和長江。大河與古文明的發生相關聯，不僅因為這些大河所處的氣候條件有利於農業生產和發展，同樣重要的是大河流域所形成更大的地理空間、更豐富的物產、更多的人力資源，推動著社會的複雜化進程。