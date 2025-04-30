美英軍隊聯合空襲也門多地

當地時間4月29日，也門薩達省。（圖源：央視新聞） 中評社北京4月30日電／據央視新聞綜合沙特阿拉比亞電視台消息，當地時間29日晚至30日淩晨，美軍對胡塞武裝在也門6個省的據點發動了49次空襲。



當地時間4月30日，英國國防部發表聲明稱，英國軍隊參與了美軍襲擊也門胡塞武裝的聯合軍事行動。