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美英軍隊聯合空襲也門多地
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2025-04-30 13:47:27
當地時間4月29日，也門薩達省。（圖源：央視新聞）
中評社北京4月30日電／據央視新聞綜合沙特阿拉比亞電視台消息，當地時間29日晚至30日淩晨，美軍對胡塞武裝在也門6個省的據點發動了49次空襲。
當地時間4月30日，英國國防部發表聲明稱，英國軍隊參與了美軍襲擊也門胡塞武裝的聯合軍事行動。
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