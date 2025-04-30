富權：千百年前古人也在進行對台“統戰”？

中評社香港4月30日電／澳門新華澳報30日發表富權文章：千百年前古人也在進行對台“統戰”？以下為文章內容。



甚麼叫做“風聲鶴唳”、“杯弓蛇影”？看看當今台灣地區民進黨當局對於“統戰”的恐懼態度，就可得知。——凡是涉及到對岸的一切事物，都是如同“洪水猛獸”般的“統戰”，必須狙擊打壓。最新的例子，就是台北市立第一女子中學國文科教師區桂芝，日前透過通訊軟體轉介“二零二五年『共讀一本好書』徵文大賽”並鼓勵學生投稿，沒想到遭到檢舉，聲稱這是大陸的“統戰”作為。接獲“檢舉的陸委會則認為涉嫌違反《兩岸人民關係條例》三十三條之一，移請“教育部”查處；“教育部”則聲稱，將依規定查處。此舉引發台灣社會尤其是學界的一片嘩然，不但是區桂芝認為“荒謬可笑”，直說陸委會想營造文字獄；部分民眾更質疑“不知道統戰在哪？”、“讀書果然違法”，甚至諷刺陸委會“乾脆禁止交流好了，反正接觸就是統戰”。



“共讀一本好書”徵文大賽是針對兩岸師生共同參與的閱讀與心得創作交流活動。該項活動由大陸福建省的海峽出版發行集團、中國民主促進會福建省委員會、福建省全民閱讀促進會、福建省教育學會，與台灣地區的章法學會聯合主辦。活動方式是由提供主題書單，鼓勵教師及學生閱讀並撰寫心得文章，投稿參賽，頒發獎項。從去年開始舉行，今年是第二屆。去年的主題是“尋訪朱子足跡”，今年的活動主題是“同享海洋，共話未來”，根據不同組別，推薦適合兩岸教師、大、中、小學生閱讀的書籍。而教師與大學組的共讀書目是《山海經》、《馬江半小時》、《海族列傳》、《向海》；中學組的共讀書目是《鏡花緣》、《有誰聽到座頭鯨在唱歌》、《穿越萬年看福建》、《寫給青少年的閩人智慧我們的家園》；小學組的共讀書目是《小紙船看海》、《來自明朝的女孩》、《月光下的海》、《紅貝殼的秘密》。



徵文對象包括台灣地區的公私立大學、中學、小學教師及在讀學生，分教師組與大學組、中學組、小學組三個參賽組別，並進行評獎，將頒發一、二、三等獎及優秀獎，提供獎狀、獎金。一等獎獎金新台幣六千元；二等獎獎金新台幣四千元；三等獎獎金新台幣二千元；優秀獎獎金新台幣一千元。總獎額超過新台幣二十萬元。評選結果將於六月一日公告於萬卷樓圖書公司、章法學會網站，並電郵通知。投稿參賽師生得由主辦方邀請，前往福建進行研學。

