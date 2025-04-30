賴清德關稅應對策略引島內不滿 國台辦答中評

國台辦發言人朱鳳蓮主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京4月30日電（記者 海涵）國台辦發言人朱鳳蓮4月30日在例行新聞發布會上回答中評社記者提問時表示，美方在全球範圍內挑起關稅戰、貿易戰，嚴重破壞多邊貿易體制，衝擊世界經濟秩序，也嚴重損害兩岸的經貿發展，兩岸中國人應攜手應對外部挑戰，共同維護正當發展權利和中華民族整體利益。賴清德當局一味卑躬屈膝，任人予取予求，所謂“應對策略”實為對美“大採購大投資討好方案”。其罔顧民生、“賣台”成性，遇美則軟、對美必跪，島內各界對此強烈不滿。賴清德當局違背經濟規律和市場規則，迎合外部勢力推動兩岸“脫鈎斷鏈”，損害的是台灣企業的競爭力，剝奪的是台灣同胞的發展權，削弱的是台灣經濟的前景。若繼續一意孤行，必將自食惡果。



香港中評社記者提問：美國宣布將對台加征32%關稅，有島內輿論指出這將直接影響到台今年GDP的15%至20%。賴清德當局拋出的“應對策略”被批是“畫餅式救助”、“杯水車薪”，引發島內各界強烈不滿。對此有何評論？



朱鳳蓮：美方在全球範圍內挑起關稅戰、貿易戰，嚴重破壞多邊貿易體制，衝擊世界經濟秩序，也嚴重損害兩岸的經貿發展，兩岸中國人應攜手應對外部挑戰，共同維護正當發展權利和中華民族整體利益。對於美國濫施關稅，祖國大陸第一時間堅決有力反制，彰顯反擊關稅霸凌的骨氣、底氣，有力捍衛國際公平正義和秩序、規則，維護包括台灣同胞在內的中華民族整體利益。



賴清德當局一味卑躬屈膝，任人予取予求，所謂“應對策略”實為對美“大採購大投資討好方案”。其罔顧民生、“賣台”成性，遇美則軟、對美必跪，島內各界對此強烈不滿。賴清德當局違背經濟規律和市場規則，迎合外部勢力推動兩岸“脫鈎斷鏈”，損害的是台灣企業的競爭力，剝奪的是台灣同胞的發展權，削弱的是台灣經濟的前景。若繼續一意孤行，必將自食惡果。



