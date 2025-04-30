國台辦答中評：妄圖以武謀獨只會讓台兵凶戰危

國台辦發言人朱鳳蓮主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京4月30日電（記者 海涵）國台辦發言人朱鳳蓮4月30日在例行新聞發布會上回答中評社記者提問時表示，民進黨當局煽動兩岸敵意對抗只會加劇台海動蕩，搞窮兵黷武只會嚴重損害台灣同胞利益福祉，妄圖“以武謀獨”只會讓台灣兵凶戰危。要和平、要發展、要交流、要合作是台灣社會主流民意，誰也無法割斷兩岸同胞的血脈親情，誰也阻擋不了兩岸同胞共謀發展的步伐。衹有堅定走兩岸關係和平發展、融合發展之路，才是維護台海和平穩定、維護台灣同胞安全福祉的正道。



香港中評社記者提問：近日，卓榮泰稱和平有兩種，一種是夠強、一種是投降，絕對要讓“國防力量”夠強，讓“境外敵對勢力”不會來侵略；如果還執迷在“兩岸一家親”，絕對不是台灣的現狀、主流。對此有何評論？



朱鳳蓮：民進黨當局煽動兩岸敵意對抗只會加劇台海動蕩，搞窮兵黷武只會嚴重損害台灣同胞利益福祉，妄圖“以武謀獨”只會讓台灣兵凶戰危。要和平、要發展、要交流、要合作是台灣社會主流民意，誰也無法割斷兩岸同胞的血脈親情，誰也阻擋不了兩岸同胞共謀發展的步伐。衹有堅定走兩岸關係和平發展、融合發展之路，才是維護台海和平穩定、維護台灣同胞安全福祉的正道。



