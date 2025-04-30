港大女科學家：深海“墨霧雲團”震撼

香港大學研究助理教授張珊（香港文匯報） 中評社香港4月30日電／香港文匯報報導，一眾青年科學家在研討會上發表學術報告，包括了香港大學研究助理教授張珊，她與兩名女潛航員今次組成的全女性團隊，創造了“蛟龍”號同時搭載三位女性的首航紀錄。張珊接受香港文匯報專訪時表示，在深達1，270米的西太平洋海底，她們透過觀察窗目睹了令人震撼的一幕：一隻深海墨魚在“蛟龍”號的強光照射下突然噴出墨汁，“在黑暗的深海環境中，這種生物依然保留著噴墨防禦的本能讓人驚嘆。更特別的是，我們觀察到墨汁在深海高壓環境下形成了獨特的‘墨霧雲團’，其擴散形態與淺海截然不同，為深海生物適應性研究提供了珍貴實例。”



全女性團隊“膽大心細”



張珊認為，全女性團隊完美詮釋了“膽大心細”的科研精神，“在專業層面上，女性科學家特有的細膩觀察力讓我們捕捉到許多容易被忽略的細節。比如在追蹤那隻噴墨烏賊時，雖然攝影設備操作難度大，但我們堅持多角度持續拍攝，最終獲得了意想不到的珍貴影像資料。”



在團隊協作方面，資深潛航員會細心地關注科研人員的狀態，“當我們遇到海底荒漠區域時，他們適時的鼓勵讓我能及時調整心態，將注意力集中在樣本採集上。”張珊表示，這種兼具專業嚴謹與人文關懷的團隊文化，顯著提升了整體研究效率。



被問到會向香港學生展示什麼樣的深海“紀念品”時，張珊選擇了一片附著微生物的塑料碎片。她解釋，這件特殊的“紀念品”具有雙重意義：“這既展示深海微生物驚人的環境適應能力，它們甚至能在塑料表面形成特殊生態系統；另一方面也提醒我們，人類活動的影響已深入海洋最偏遠的角落。這些深海微生物可能正在進化出降解塑料的新功能，這既是生命頑強的見證，也是對人類環境責任的拷問。”



張珊在問答環節上進一步透露，他們在某些海域發現了玻璃瓶、塑料手套等人造物，甚至令“蛟龍”號機械臂無法觸及目標區域。



張珊在發表學術報告時表示，團隊在Schizopathidae珊瑚中首次鑑定出佔比高達20%至99%的固碳古菌，這類微生物可能在西太平洋深海碳固定過程中扮演關鍵角色。更令人振奮的是，團隊發現了一個完整的微生物代謝網絡，沉積物中的古菌通過氨氧化作用固定二氧化碳，產生的副產物被鄰近的Cladopathidae珊瑚共生細菌利用，最終生成氮氣。氮氣可能上升到表層水域，被浮游生物重新固定為氨氮，形成跨越深海與表層的碳—氮耦合循環，這為理解海洋碳循環提供了全新視角。