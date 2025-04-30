美國的軟實力衰退與霸權走向沒落

2025年4月19日，人們在美國首都華盛頓白宮門前參加抗議活動。（圖源：新華社） 中評社北京4月30日電／據新華社報導，“美國軟實力正在蒸發”“美國在加速揮霍其軟實力”“政策反復無常正在削弱美國軟實力”……近來，美國軟實力衰退成為歐美學者口中和媒體上的高頻詞，矛頭直指特朗普政府。



事實上，長期以來美國在國際事務中濫用軍事干涉、經濟脅迫等手段謀求霸權利益，同時國內政治極化、社會撕裂、亂象叢生，已經讓世界逐步看清美國的真實面目。國際輿論和專家認為，美國軟實力衰退已成共識且無法逆轉，特朗普百日執政更是加速了美國霸權走向沒落。



“特朗普政府似乎完全放棄軟實力”



軟實力概念的提出者、哈佛大學肯尼迪政府學院前院長約瑟夫·奈認為，一個國家的軟實力取決於其文化、價值觀的吸引力，以及其政策在外界人士眼中的合法性。這名美國學者日前在英國《金融時報》發表評論文章說，美國總統特朗普再次上台後，揚言“購買”格陵蘭島、覬覦巴拿馬運河、霸凌盟友和第三世界國家，這些依靠“脅迫和交易”的政策既不正當也不合理，嚴重損害美國軟實力。



近期在英國倫敦發布的《2025年全球軟實力指數》顯示，美國的“聲譽”和“治理水平”兩項指標正在下滑。在奈看來，隨著特朗普繼續執政，美國的軟實力在今後幾年會經受更大挑戰。



自上任以來，特朗普政府不斷揮舞“關稅大棒”，在全球範圍內製造了巨大混亂和不確定性。美國外交關係協會高級研究員馬克斯·布特說，特朗普政府加征關稅的理由“十分荒謬”，美國或許能在這場“史上最愚蠢的關稅戰”中攫取一些短期利益，但從長遠看，美國與貿易夥伴間的裂痕會帶來更嚴重損失，加征關稅“給埋葬美國軟實力的棺材敲上又一枚釘子”。



特朗普政府的治理混亂、決策無序也在加速對美國祛魅。特朗普政府大規模解雇聯邦雇員、裁撤教育部等多個機構的行為被美媒稱為“清洗行動”；“信號門”事件讓公眾看到，美國高官竟通過社交軟件群聊來討論和制定軍事行動機密方案；特朗普政府驅逐移民行動引發司法糾紛，美司法部不惜援引一項200多年前的戰時法律為此辯解……美國耶魯大學高級研究員斯蒂芬·羅奇認為，特朗普政府不斷推進所謂“讓美國再次偉大”議程，美國的軟實力反而會被持續削弱。