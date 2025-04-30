美國消費者信心指數跌至近年最低水平

這是4月27日在美國首都華盛頓白宮拍攝的美國總統特朗普。（圖源：新華社） 中評社北京4月30日電／據新華社報導，美國總統特朗普第二個任期滿百日之際，美國世界大型企業研究會29日發布數據顯示，受預期惡化影響，美國4月消費者信心指數連續第五個月下降，跌至新冠疫情以來的最低水平。



“大幅惡化、普遍悲觀”



數據顯示，美國4月消費者信心指數為86，低於市場預期的87.5和3月修訂後的93.9。在該指數的五個組成部分中，消費者對當前就業市場環境的評估指數小幅下降，但反映短期收入前景、商業和就業市場環境的消費者預期指數大幅下降至54.4，為2011年10月以來的最低水平，也顯著低於通常暗示將出現經濟衰退的80的門檻水平。



世界大型企業研究會高級經濟學家斯蒂芬妮·吉夏爾表示，消費者對商業環境、就業前景和未來收入的預期均大幅惡化，反映出對未來的普遍悲觀看法。值得注意的是，預計今後六個月就業崗位減少的消費者比例升至32.1%，與2009年4月國際金融危機期間水平接近。對未來收入前景的預期五年來首次變成明顯負面，顯示出消費者對經濟的擔憂已經擴大到對個人處境的擔憂。



此外，由於美國金融市場的高波動性，48.5%的消費者預期今後12個月股價將下跌，為2011年10月以來的最高比例。



消費者在調查中提交評論信息顯示，關稅是影響消費者對經濟形勢看法的最主要話題，消費者提到關稅的次數達到該機構有記錄以來的最高水平。