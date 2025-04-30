食環署熱能探測鼠蹤　九成黑點改善

食環署已全面使用熱能探測攝錄機，配以人工智能技術，進行“鼠隻活動調查”。（圖片來源：大公網） 中評社北京4月30日電／據大公網報導，政府近年在鼠患整治上投入不少精力，加入採用熱能探測和人工智能技術等，食環署2024年上半年及下半年鼠隻活動調查數據顯示，全港整體“無鼠百分比”分別為95.1%及94.0%。



翻閱立法會文件，食環署透過新型鼠夾及T形鼠餌盒等不同工具和方法，2024年捕獲89600只活鼠，較2021年增加約165%。同年，食環署全面應用科技，採用熱能探測和人工智能技術進行鼠隻活動調查，更精準追蹤鼠患並進行針對性工作。2024年上半年發現的90個鼠患活躍地點中，近九成情況已獲改善。



食環署現已全面使用熱能探測攝錄機，配以人工智能技術，進行“鼠隻活動調查”。署方強調，新技術的靈敏度和精準度較高，調查覆蓋的範圍較廣，受環境因素影響的風險亦較低。



現階段的“鼠隻活動調查”，涵蓋包括街道及後巷等由食環署提供防治鼠患服務的公眾地方，並將在2025年擴展至由其他部門管轄的地點，例如公共屋邨、公園及休憩用地等。夜間防治鼠患流動隊亦從去年9月起增至60隊，食肆在後巷擺放大型垃圾桶，暫存垃圾的試驗計劃亦得到擴展。