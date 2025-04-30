﻿特朗普擬放寬汽車關稅　被批覆水難收

特朗普的關稅政策推高美國物價，圖為加州民眾28日購買日用品。（圖片來源：大公網） 中評社北京4月30日電／據大公網報導，綜合《華爾街日報》、路透社報導：美國總統特朗普於當地時間29日前往密歇根州底特律郊外參加集會，慶祝自己執政百日。然而，特朗普的關稅政策已引發眾怒，其民調支持率跌至新低。知情人士稱，特朗普計劃採取措施減輕其汽車關稅政策帶來的衝擊。但美國網友指出，覆水難收，美國已信譽掃地。



美媒援引知情人士披露，特朗普將採取措施防止對進口汽車的25%關稅與其他關稅叠加，已支付此類關稅的汽車製造商有望申請退還。特朗普還將修改定於5月3日生效的進口汽車零部件關稅，允許汽車製造商申請退稅，第一年退稅額最高可達其美國本土生產汽車價值的3.75%。摩根士丹利此前警告說，特朗普的關稅政策可能導致每輛汽車成本增加6000美元，售價提高10%至12%。美國民眾對特朗普胡亂加征關稅又反復修改政策的做法非常不滿。一名網友直言：“特朗普無法讓爆米花變回粟米（指覆水難收），美國已徹底失去信譽。”



蓋洛普的最新民調顯示，近九成美國民眾擔心關稅推高物價。自本月中旬以來，電商平台亞馬遜上的賣家已提高近千種商品的價格，涵蓋服裝、珠寶、家居用品、辦公用品、電子產品和玩具等。美媒29日披露，亞馬遜計劃在商品標價旁明確顯示關稅所占金額比例。白宮新聞秘書萊維特指責此舉為“敵對政治行為”。



零售巨頭沃爾瑪早前要求中國供應商承擔高額關稅，但很快迫於庫存壓力選擇自行承擔關稅。據悉，寧波一家大型文具和辦公用品出口商28日收到沃爾瑪的通知，恢復對美國的正常發貨，而新關稅的成本將由美國客戶承擔。