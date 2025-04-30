僑鄉青田：西餐產業如何闖出縣域？

博覽會上，火腿切片師為客戶切下一片西班牙火腿。（圖源：人民日報海外版） 中評社北京4月30日電／據人民日報海外版報導，“我們這次準備了西班牙火腿、法棍小面包、紅酒、橄欖、奶酪等一系列西餐產品，與來自全國各地的合作商進行交流，希望能通過電商平台打開更多銷售渠道。”近日，第二屆中國（杭州）食品電商博覽會（下稱：博覽會）在浙江舉行，青田縣瑪克洛進出口貿易有限公司總經理張愛清接受採訪時說。



博覽會當日，來自青田西餐產業8個供應鏈的參展商相聚博覽會，精準對接國內電商從業者和電商平台，助力當地西餐產業闖出縣域。



作為著名僑鄉，青田有38.1萬名華僑華人分布在全球146個國家和地區。在僑胞的牽線搭橋下，中西餐飲文化不斷交流碰撞，每年都有眾多海內外遊客前往青田品味美食。在青田，西餐早已成為日常生活的一部分——巨大的消費市場、發達的進出口貿易加上濃厚的餐飲文化氛圍，推動西餐產業在當地不斷延伸拓展。



青田縣西餐產業發展中心副主任陳俊一介紹，“青田西餐大師”特色人才培育工程創辦於2018年，目前已形成三型九類西餐培訓課程，建設“西餐大師”實訓基地11個，基本實現市場化運營；開展線上線下培訓200餘期，培訓學員3萬人次，帶動創業就業6000多人。



“西餐很多時候以線下消費為主，但青田西餐產業擁有完善的供應鏈，有條件進行線上銷售。以青田的一款太妃糖為例，目前每天能在電商平台銷售3000單以上。”青田思齊文化傳媒有限公司董事長葉旭曉表示，以“歐洲馳名、青田製造”口號為目標，當地有能力生產達到歐洲標準的西餐產品，希望能借力電商平台讓青田西餐產業走得更遠。



2024年6月，青田縣西餐產業發展中心正式成立，標誌著“青田西餐大師”邁入產業化發展新階段。如今，“吃西餐來青田、學西餐到青田、開西餐找青田”已成為青田人向遊客推薦家鄉時的順口溜。



“接下來，我們也會在青田打造‘電商＋西餐’供應鏈集采中心。”陳俊一表示，如果該模式得以順利推行，他們還將輻射至青田稻魚米、青田楊梅等縣域特色產品，為老百姓增收致富帶來更多渠道。