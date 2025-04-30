國台辦介紹宋濤出席兩岸交流活動情況

國台辦發言人朱鳳蓮主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京4月30日電（記者 海涵）國台辦發言人朱鳳蓮4月30日在例行新聞發布會上介紹，中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤接連出席在江蘇、浙江、四川等地舉辦的兩岸交流活動，會見洪秀柱、連勝文、劉兆玄等台灣重要人士。朱鳳蓮表示，這是在民進黨當局不斷阻撓兩岸交流合作升高對立對抗、美國濫施關稅衝擊全球經濟秩序的複雜形勢下，中共中央台辦、國務院台辦積極促進兩岸交流合作、關心支持台商台企的重要舉措，釋放了堅定不移深化兩岸融合發展、真誠關心台胞台企利益福祉、堅決有力反對“台獨”分裂和外部勢力干涉的清晰信號。島內各界人士、台胞台商踴躍參與上述活動。他們表示，這為台商台企堅定扎根大陸發展增強了信心，大陸的制度優勢和經濟韌性是抵禦風險的根本保障。



有記者提問：近期，中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤接連出席在江蘇、浙江、四川等地舉辦的兩岸交流活動，會見洪秀柱、連勝文、劉兆玄等台灣重要人士，受到兩岸輿論高度關注。請介紹有關情況。



朱鳳蓮：近期，中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤先後於4月17日在江蘇南京會見中國國民黨前主席洪秀柱一行，18日與大陸台商代表座談並看望參加“南京台灣周”的部分台灣青年；19日在浙江杭州會見中國國民黨副主席連勝文等台灣嘉賓，20日出席以“加強民生交流 增進同胞福祉”為主題的兩岸基層民生發展交流會；21日在四川成都會見兩岸企業家峰會台灣方面理事長劉兆玄一行，22日出席以“共育新動能·融合促發展”為主題的2025海峽兩岸融合發展四川交流會。這是在民進黨當局不斷阻撓兩岸交流合作升高對立對抗、美國濫施關稅衝擊全球經濟秩序的複雜形勢下，中共中央台辦、國務院台辦積極促進兩岸交流合作、關心支持台商台企的重要舉措，釋放了堅定不移深化兩岸融合發展、真誠關心台胞台企利益福祉、堅決有力反對“台獨”分裂和外部勢力干涉的清晰信號。



島內各界人士、台胞台商踴躍參與上述活動。他們表示，這為台商台企堅定扎根大陸發展增強了信心，大陸的制度優勢和經濟韌性是抵禦風險的根本保障。大陸產業體系完備、市場空間廣闊、投資和消費潛力巨大，各級政府關心支持台商台企。台商台企擁護支持國家對美國採取的反制措施，有信心與國家一起打贏這場關稅戰，並在大陸實現持續健康發展。兩岸同胞一家親，理應常來常往、深入交流，民進黨當局企圖對兩岸交流製造“寒蟬效應”，不得人心，注定失敗。