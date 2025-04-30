台又想在招收陸生專業上做文章？國台辦回應

國台辦發言人朱鳳蓮主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京4月30日電（記者 海涵）近日，台教育部門稱，已要求相關部門研商盤點所屬“國安、機密、核心關鍵技術項目”等涉及到的學校系、所，待匯整後將納入2025學年大陸學生招生管制。國台辦發言人朱鳳蓮4月30日在例行新聞發布會上表示，這是民進黨當局對兩岸交流和大陸學生赴台就讀人為設限的又一罪證。民進黨當局一再把政治黑手伸進兩岸教育交流領域，此前禁止島內與大陸10所高校交流合作，現在又想在招收陸生專業上做文章，一再暴露其“逢中必反”、阻礙兩岸交流合作、破壞兩岸關係的險惡用心。



有記者提問：近日，台教育部門稱，已要求相關部門研商盤點所屬“國安、機密、核心關鍵技術項目”等涉及到的學校系、所，待匯整後將納入2025學年大陸學生招生管制，以利後續管控與有效確保台灣安全。對此有何評論？



朱鳳蓮：這是民進黨當局對兩岸交流和大陸學生赴台就讀人為設限的又一罪證。民進黨當局一再把政治黑手伸進兩岸教育交流領域，此前禁止島內與大陸10所高校交流合作，現在又想在招收陸生專業上做文章，一再暴露其“逢中必反”、阻礙兩岸交流合作、破壞兩岸關係的險惡用心。



大陸能創造舉世公認的發展奇跡，離不開教育、科技事業的長足進步。我們秉持“兩岸一家親”理念，眾多高校的大門向追求上進的台灣學子敞開。我們歡迎島內有志青年報考大陸高校，並將為他們在大陸成長成才創造更好條件。希望兩岸青年朋友們志存高遠，攜手同行，為實現人生理想、實現民族復興貢獻青春力量。

