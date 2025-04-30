國台辦：各地為台青在大陸實習就業做好了準備

國台辦發言人朱鳳蓮主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京4月30日電（記者 海涵）國台辦發言人朱鳳蓮4月30日在例行新聞發布會上介紹了近期面對台灣青年的實習就業活動情況。朱鳳蓮表示，還有一個多月，台灣高校的學生們就進入暑假，各地為台灣青年在大陸開展實習就業活動做好了準備。



朱鳳蓮表示，4月21日至26日，以“蓉聚天府·築夢四川”為主題的川台青年就業創業發展交流會在成都市舉行，台灣青年以及兩岸媒體160餘人參加。交流會上，746家在川企業面向台灣青年發布6793個實習就業崗位，發布“成都台灣青年服務員”倡議，為台灣青年扎根四川、融入四川、圓夢四川提供幫助。



2025“WAY！來深圳”台灣青年來深實習就業活動於4月中旬在深圳市正式啟動，為台灣青年提供超過1200個實習崗位和1800個就業崗位，包括騰訊、比亞迪、邁瑞、順豐、中國銀行等世界500強和行業龍頭企業，涵蓋科技、金融、法律、醫療等行業。今年的實習就業活動首次提供社區治理類崗位，提供1至6個月彈性實習期及277個實習銜接就業轉正崗位。



4月26日，廈門市舉行“職”引你來，築夢湖里——首屆台灣高校畢業生就業、實習、見習雙向對接會。50餘家企業提供600多個崗位，59所高校200多名台生參與對接會，後續廈門市湖里區還將開設線上招聘平台，提供務實高效的就業服務，助力更多台灣學生來廈門就業、實習、見習。

