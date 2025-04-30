國台辦：美在保台還是害台 台民眾越來越清楚

國台辦發言人朱鳳蓮主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京4月30日電（記者 海涵）國台辦發言人朱鳳蓮4月30日在例行新聞發布會上表示，美國近來正在逼迫台灣做四件事：一是逼迫以台積電為代表的台灣核心優勢產業以投資或合資的方式向美國轉移；二是要求民進黨當局提高防務預算，拿更多台灣百姓血汗錢買美國武器；三是妄圖武裝台灣，叫囂把台灣打造成“戰爭豪豬”，鼓動“全民巷戰”，把台灣青年推向戰場，把島內宮廟變成彈藥庫；四是要對台加征高額關稅，嚴重衝擊相關產業。美國究竟是在“保台”還是“害台”，民進黨當局究竟是在“護台”還是“毀台”？事實擺在面前，台灣民眾當然看得越來越清楚。如果任由美國予取予求，當台灣的價值被榨幹時，結局必然是從“棋子”變成“棄子”。



有記者提問：近日，美國智庫布魯金斯學會公布民調顯示，台灣民眾認為美國“不可信”或“非常不可信”的比例較上次調查增加了13.9個百分點；認為美國“非常正面”或“正面”的減少了20.8個百分點；認為美國“不可能”或“非常不可能”介入“大陸攻取台灣”的達46.7%。對此有何評論？



朱鳳蓮：我們需要思考一個問題，為什麼越來越多的台灣民眾不相信美國？我想，最主要的原因是台灣民眾看清了美國奉行的永遠是“美國優先”，美國人關心的衹有“美國利益”。在美國人眼中，台灣真正的價值就是“肥肉”、“提款機”和遏制大陸的工具。美國近來對台灣做了些什麼？他們正在逼迫台灣做四件事：一是逼迫以台積電為代表的台灣核心優勢產業以投資或合資的方式向美國轉移；二是要求民進黨當局提高防務預算，拿更多台灣百姓血汗錢買美國武器；三是妄圖武裝台灣，叫囂把台灣打造成“戰爭豪豬”，鼓動“全民巷戰”，把台灣青年推向戰場，把島內宮廟變成彈藥庫；四是要對台加征高額關稅，嚴重衝擊相關產業。



美國究竟是在“保台”還是“害台”，民進黨當局究竟是在“護台”還是“毀台”？事實擺在面前，台灣民眾當然看得越來越清楚。如果任由美國予取予求，當台灣的價值被榨幹時，結局必然是從“棋子”變成“棄子”。

