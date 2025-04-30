國台辦介紹近期兩岸青年交流活動情況

國台辦發言人朱鳳蓮主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京4月30日電（記者 海涵）國台辦發言人朱鳳蓮4月30日在例行新聞發布會上介紹了近期兩岸青年交流活動情況。



朱鳳蓮表示，進入二季度，兩岸青年交流活動持續熱絡進行。4月17日至22日，“江蘇·南京台灣周”在江蘇南京舉行。活動以“寧好台灣·共向未來”為主題，千餘名台灣工商團體、基層民眾、青年代表及大陸代表一起參加20餘場活動，涵蓋歷史文化、基層社區、城市管理、青年藝術等多個領域，全方位展示江蘇經濟社會高質量發展成果，密切蘇台各領域交流交往。



4月18日，第二屆“從陶開始 舞動佛山”佛台系列文化交流活動暨台灣青年研學行動啟動儀式在廣東省佛山市舉辦，近300名台胞台青參加。活動結合佛山嶺南文化特色和製造業、職業培訓等優勢，推出“與美同行·職創佛山”台灣青年研學精品路線，包含美容、美食、美居、直播帶貨等內容，推動10家兩岸行業協會及機構簽訂合作協議，並發布《佛山市支持台灣青年實習就業創業若干措施》，為台灣青年來佛山發展賦能助力，提供更多平台和便利。



4月18日，2025年海峽兩岸（廈門）保生慈濟文化活動在廈門市海滄區青礁慈濟祖宮啟動，海峽兩岸宮廟代表和信眾600餘人齊聚海滄，共襄民俗盛典。本屆活動以“兩岸青韵 慈濟薪傳”為主題，以民間宮廟情緣交流為紐帶，展現保生大帝民俗文化的傳承與發展。活動期間舉辦海滄區台灣青年就業創業分享匯活動，通過政策解讀、交流分享、實地參訪等形式，為廣大台青來廈門發展積極搭建平台，提供機遇。

