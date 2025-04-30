台陸委會稱定居證是設籍判定標準 國台辦回應

國台辦發言人朱鳳蓮主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京4月30日電（記者 海涵）台陸委會近日稱，台灣民眾不得在大陸設籍否則將喪失台灣身份，對於是否設籍的判定標準除持有大陸居民身份證外還包括定居證。國台辦發言人朱鳳蓮4月30日在例行新聞發布會上表示，民進黨當局頑固堅持“台獨”分裂立場，破壞兩岸正常交流和人員往來，妄圖推動兩岸“脫鈎斷鏈少流”。他們不斷進行政治炒作，故意混淆各類證件，恐嚇阻撓台胞申領各類證件，目的是要製造“綠色恐怖”，阻撓破壞兩岸同胞走近走親，在島內欺騙民眾、關門搞“台獨”。這種倒行逆施已經遭到越來越多島內民眾的強烈不滿和堅決反對。



有記者提問：台陸委會近日稱，台灣民眾不得在大陸設籍否則將喪失台灣身份，對於是否設籍的判定標準除持有大陸居民身份證外還包括定居證，請問對陸委會一再收緊相關政策有何評論？



朱鳳蓮：大陸相關主管部門為台胞制發台胞證、居住證、定居證行之有年。三種證件承載的功能各不相同。台胞證是台灣居民來往大陸的通行證，也是台灣居民來往大陸必須辦理的證件。居住證是大陸方面為滿足台胞在大陸學習、工作、生活便利化需求而制發的證件，大陸制發這兩種證件的目的是為了便民、利民，台胞申領這兩種證件都不需要具有大陸戶籍。定居證是發放給已被批准來大陸定居落戶的台灣居民短期持有的一種臨時性、過渡性證件。



大陸方面始終積極推動兩岸交流合作，並盡最大可能為台胞來往大陸提供便利，為台胞在大陸發展提供幫助。台胞持卡式台胞證在5年有效期內可隨時來往大陸，持居住證可依法享受大陸多項基本公共服務和住宿、交通等便利。同時，領證台胞的個人信息依法受到有效保護。事實證明，這些政策深受廣大台胞好評，這些證件也受到越來越多台胞的歡迎，認為有用、實用、好用。



民進黨當局頑固堅持“台獨”分裂立場，破壞兩岸正常交流和人員往來，妄圖推動兩岸“脫鈎斷鏈少流”。他們不斷進行政治炒作，故意混淆各類證件，恐嚇阻撓台胞申領各類證件，目的是要製造“綠色恐怖”，阻撓破壞兩岸同胞走近走親，在島內欺騙民眾、關門搞“台獨”。這種倒行逆施已經遭到越來越多島內民眾的強烈不滿和堅決反對。

