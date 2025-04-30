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夏寶龍會見澳門特區保安司司長黃少澤一行
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2025-04-30 15:07:04
夏寶龍在北京會見澳門特區政府保安司司長黃少澤一行。（圖源：大公報）
中評社北京4月30日電／據大公報報導，4月29日上午，中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍在北京會見澳門特區政府保安司司長黃少澤一行。
中央港澳工作辦公室、國務院港澳事務辦公室副主任農融參加會見。
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