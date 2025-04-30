莫迪授權軍隊“放手打”　巴方稱將果斷回擊

中評社北京4月30日電／據新華社報導，印度總理莫迪29日授權軍方對印控克什米爾地區槍擊事件採取軍事回應後，巴基斯坦新聞與廣播部長塔拉爾30日凌晨說，印方恐在24至36小時內對巴採取行動，印方的任何軍事冒險行為必將招致巴方堅決果斷回擊。



巴方認為印度即將動武



塔拉爾30日凌晨突然在社交媒體發文，稱巴方已掌握可靠情報，印方計劃在24至36小時內“以毫無根據的指控為借口”，對巴採取軍事行動。



“任何侵略行為都將遭到果斷回擊，”他說，“印度將對該地區出現的任何嚴重後果負全部責任！”



印控克什米爾地區22日發生導致重大人員傷亡的槍擊事件後，印方指責巴方支持“跨境恐怖主義”，並採取一系列強硬措施，包括暫停履行《印度河用水條約》以切斷巴方水源。巴方堅決否認與槍擊事件有關聯，並對印方採取多項對等反制措施，包括對印度航空公司關閉領空、暫停所有對印貿易等。



巴基斯坦國防部長阿西夫28日說，巴印緊張局勢可能升級，印方或在短時間內“入侵”巴方。不過，他認為局勢不至於升級到爆發核戰爭的程度：“印度和巴基斯坦都是核國家，但我不認為事態會發展到這一步。”



莫迪賦予軍隊“行動自由”



印度政府一名高級別消息人士29日告訴法新社，總理莫迪當天與軍隊和安全部門負責人舉行閉門會議，會上授權軍方“完全行動自由”，即由軍方決定回應印控克什米爾地區槍擊事件的“方式、目標和時機”。



莫迪先前誓言要追捕並懲處槍擊事件的襲擊者。