中評社北京4月30日電／網評：顛覆案被告出獄 維護國安警鐘長鳴



來源：大公網 作者：梅若林



“35＋顛覆政權案”其中4名被告昨日刑滿出獄。這些人為自己的行為付出了沉重代價，也得到了應有的懲罰，但整宗案件對香港造成的負面影響並沒有完全消除，對香港依然具有高度的警醒作用。尤其在於，一些人仍然對其抱以同情心態，甚至繼續美化、“英雄化”其所作所為。香港在完善維護國安制度機制後，有今日的局面來之不易，我們更要珍惜大好形勢，更要堅定維護好國家安全，才能在新的發展形勢下穩健邁向由治及興。



在一段時間以來，香港社會始終有一些聲音，把“顛覆政權案”中的被告視為“受害者”，或美化他們的罪行，將之視作為香港爭取民主的“英雄”、“鬥士”。但現實是，從非法“佔中”、到旺角暴亂、黑暴，這些“受害者”所做的卻是把香港推向暴力深淵，甚至一度想“攬炒”整個香港。他們從來沒有令香港變得更好，也沒有令香港變得更自由更民主，而是在拖香港發展的後腿，對香港造成不能磨滅的破壞。這些人絕非“受害者”，只是為一己私利出賣港人利益，站在港人對立面的罪犯。



不容“英雄化”罪犯



在其出獄之際，其實我們更應該問一個問題：為何這些人，當初會甘願被激進派以至“港獨”勢力騎劫，最後落得如斯下場？個中原因有二。其一，便是投機主義。自2014年非法“佔中”開始，“違法達義”等歪理謬論在香港社會打開了“潘朵拉盒子”，借著學術、自由、民主等包裝，小部分人竟然接受“暴力是解決問題的方法”、“有案底會令人生精彩”等歪理。尤其當時不少年輕人深受荼毒，經過國教風波、非法“佔中”、旺角暴亂、修例風波，激進派以至“港獨派”風頭一時無兩，對於當時普遍缺乏年輕人支持的“傳統反對派”來說，其選擇便是向激進派靠攏，以在短期爭取更多的選票。



但事實證明，這個決定正是“傳統反對派”自我毀滅之路的開始。也許部分人最初還以為可以把激進派的政治能量為我所用，但卻遭到激進派騎劫。當激進派在黑暴中提出“齊上齊落”、“不割席”的時候，“傳統反對派”就已經注定要被綁死在這架朝著懸崖直衝的戰車上。因為最初選擇了與激進派站到一起，反悔就意味會被政治能量反噬，於是只能硬著頭皮一條路走到黑。這種全無主見，光顧選票到處投機，沒有任何戰略定力的所為，結局就是不但失去原本支持者的支持，也徹底終結了自己的政治生命。