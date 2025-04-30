中評社北京4月30日電／網評：強化“職安健”保障 守護工友安全



來源：大公網 作者：黃 國



明天是“五一”國際勞動節，終迎來強積金取消“對衝”，這是工聯會爭取二十年的成果，有效強化打工仔女的退休權益保障，值得慶賀。然而，我們不能忘記另一項最根本的勞工權益，就是職業安全保障。雖然政府一直強調重視“職安健”，惟建造業嚴重工業意外頻發，平均每年奪去20名工友的寶貴生命，凸顯保障政策失效，制度虛設，還有執法和懲處缺乏效力和阻嚇力。香港不應該出現“開工揾命搏”的情況，政府需要從根源作出改革，以強化“職安健”保障。



申訴專員公署早前發表調查報告，為建造業“職安健”問題抽絲剝繭，坐實了工會長久以來反映但未獲重視的缺失漏洞。



首先是招標忽視安全評分，對承建商規管鬆懈，與改善“職安健”的政策目標背道而馳。調查報告分析了12個曾發生致命工業意外的工務工程項目，一些承建商的工地安全表現評分較弱，甚至是最低分，但仍能憑低價或其他項目評分高而投得合約。其中一份合約，承建商“安全分數”在15名投標者中排第8，“過往整體表現”排第10，但因其“價格”得分排第1，而“價格”占比為六成，因而成功投得合約。又有兩份合約，中標者的“安全分數”及“工地安全”得分最低，但整體“技術評分”（包含經驗、設計等元素）排第一，同樣投得合約。



加大工地安全評分占比



當局常說工務工程招標並非價低者得，但事實證明，“安全分數”及“工地安全”因占比太少，承建商屢屢憑借低價優勢中標。政府雖已多次修改及引入新的招標評分制度，包括在2023年底引入與安全相關的“加減分”，但只涉及1分獎懲，聊勝於無。



另外，2018至2023年，發展局因嚴重工地安全事故或工地安全表現差劣，曾對54間“認可名册”上的承建商採取介乎1至3次的規管行動，但即使暫時取消承建商的投標資格，大部分為期不超過半年，同期更沒有執行任何降級或除名，力度明顯不足。