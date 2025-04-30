中評社北京4月30日電／網評：美國人收回特朗普的“蜜月期”



來源：大公網 作者：陳志豪



依據西方政治學的普遍經驗，政要上任的首一百天，往往會處於“蜜月期”，即那時候選民對政要的期待與包容度會比較高，政要的民望也會處於相對高位。正正由於存在“蜜月期”的普遍現象，在特朗普再次就任美國總統還未滿一百天的情況下，美國各地竟爆發了號稱參與人數達逾百萬人的大規模示威。根據《華盛頓郵報》和《美國廣播公司》27日發布的民調顯示，特朗普的支持率跌至39%，創過去80年來美國歷任總統同期最低紀錄，便特別值得關注及分析背後的原因。



簡單來說，人民群眾的眼睛是雪亮的，倒行逆施必自食其果。特朗普展開第二任期以來所推行的一連串極端政策，尤其是加征所謂“對等關稅”，不但開罪了國際社會，還開罪了沒有失卻常識的美國人民。



“比較優勢”是經典的經濟學理論，在這裡就不多作解釋了，我們稍為推演一下所謂“對等關稅”（其實是不對等不合理的瘋狂關稅）的政策後果，就會知道這是特朗普又一個損人不利己的愚昧政策。所謂“對等關稅”推行後，由於出口商的成本大幅提高了，部分新增成本必定會轉移至價格上面，導致消費者所付的價格增加，同時由於出口成本增加了，出口商也會減少出口。由於進口價上升及進口量減少，美國要不尋求其他替代選擇，要不增強本地生產。然而，增強本地生產，談何容易？美國有合適的製造企業、工人及生產機械嗎？最近幾天已經有美國的玩具業界代表指出，美國對中國大幅增加關稅，會令美國小朋友今年沒有玩具聖誕禮物了。



美國消費者蒙受巨大損失



至於尋求中國以外的其他生產基地，也是談何容易？要是有的話，這些地方過去為什麼一直不能替代中國呢？依據“比較優勢”理論，在一個無關稅、無障礙的世界，一地的生產能夠脫穎而出，必須是具備綜合優勢的，中國作為世界的製造業大國，我們在製造業方面，不論是高中低端製造業方面，優勢是很明顯的，要尋求其他生產基地，要不就是價格較中國為高，要不就是質量較中國為低，要不就是產量或物流配套達不到要求等等。總結而言，捨棄原來一個較好的生產基地，改取一個較壞的生產基地，美國的消費者必定是會蒙受損失的。