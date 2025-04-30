中評社北京4月30日電／網評：“四穩”為世界注入確定性和可能性



來源：大公網 作者：靖 偉



4月25日，中共中央政治局召開會議，分析研究當前經濟形勢和經濟工作，提出著力穩就業、穩企業、穩市場、穩預期，以高質量發展的確定性應對外部環境急劇變化的不確定性。而2025年全國貿易摩擦應對工作會議提出，要提高政治站位，堅持系統觀念，增強底線思維和極限思維，著力防範化解貿易風險，為貿易高質量發展做出新貢獻。有關的重要會議勾勒出中國以“內功”應對外部衝擊的清晰路徑，不僅為中國經濟的韌性發展注入確定性，更以“中國範本”為全球治理提供了破局之道。



面對美國單邊主義與貿易霸凌的持續施壓，中國以“四穩”為核心的戰略布局，展現出“以不變應萬變”的定力與“以變應變”的智慧。



制度韌性是底氣所在



穩就業層面，政策直指青年就業難題，通過市場化崗位拓展、基層空間擴容、公共部門崗位保障、創業支持等“組合拳”，既緩解了當前就業壓力，更通過“科技板”“服務消費資質”等創新工具培育新質生產力。數據顯示，2025年一季度，中國城鎮新增就業297萬人，青年失業率較2024年同期下降0.8個百分點，政策成效初顯。



穩企業層面，中央強調要多措並舉幫扶困難企業，通過降准降息、超長期特別國債、新型政策性金融工具等“組合拳”，既緩解實體企業融資壓力，又通過“標準引領”與“規範競爭秩序”強化市場公平。值得注意的是，政策特別強調“清理消費領域限制性措施”，如《提振消費專項行動方案》釋放的1.6－2.6萬億增量資金，既是對內需潛力的深度挖掘，也通過市場化手段激發微觀主體活力。數據顯示，今年一季度社會消費品零售總額12.47萬億元，同比增長4.6%，消費對經濟增長貢獻率達51.7%，成為拉動經濟增長的核心引擎。