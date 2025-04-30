中評社北京4月30日電／網評：“厭賴”情緒可成為國民黨反制的力量



來源：大公網 作者：朱穗怡



對於民進黨發起的大罷免（罷免國民黨“立委”），一直採取“佛系”態度的國民黨最近終於硬起來了。日前該黨在台北舉行大規模的群眾集會，控訴民進黨當局司法“雙標”，“獨裁式”打壓在野力量。當天國民黨主席朱立倫、台灣地區前領導人馬英九、台立法機構負責人韓國瑜及國民黨籍縣市長在內的多位要角紛紛現身。據說，現場參加活動的民眾約有25萬人。國民黨方面表示，將於“520”之後立即提出罷免賴清德。看來，國民黨是要以“罷賴”來反制民進黨的“罷藍”。但“罷賴”的難度極高，為何國民黨“明知不可為而為之”呢？



根據島內有關規定，罷免台灣正副領導人須經四分之一全體“立委”提議，三分之二全體“立委”同意後，罷免案才宣告成立。台灣立法機構共有113席“立委”，換言之，需要經29席“立委”提案，並經76席“立委”同意後，罷免案才能成立。目前國民黨“立委”有52席，加上民眾黨8席、無黨籍2席，在野黨共有62席，提出罷免賴清德的法案，完全沒有問題，但罷免案正式成立需要76席“立委”同意，在野力量還缺少14席“立委”，以民進黨“炮口一致對外”的傳統作風來看，該黨“立委”倒戈的可能性不大。所以，國民黨要罷免賴清德，可以說是“不可能的任務”，但國民黨仍堅持“罷賴”，顯然是一種策略性舉措，一方面可重奪話語權，不再讓民進黨牽著鼻子走；另一方面給不滿賴清德和民進黨的民眾一個宣洩口，凝聚“非綠”力量，反制民進黨的“罷藍”。



自民進黨今年春節後發起大罷免以來，國民黨就一直處於捱打的被動局面。近月，國民黨多個地方黨部被檢察機關搜查，相關幹部和黨工或被逮捕，或被約談。島內輿論指出，這分明是民進黨當局在搞鬼，企圖打壓“罷綠”團體。由於國民黨早前沒有採取大動作的反制措施，導致在大罷免第一階段連署落了下風，有34位國民黨“立委”通過了被罷免的第一階段連署，而民進黨衹有15位“立委”榜上有名。如今正在進行被罷免的第二階段連署，據說將有近10位國民黨“立委”通過了門檻。按相關規定，如果通過了第二階段連署，罷免案就會正式成立，隨後將進入投票階段。早前有民調顯示，民進黨支持者的投票積極性頗高，國民黨“立委”被罷免的風險大增。倘若在日後的“立委”補選中，民進黨獲得6席“立委”，便可成為立法機構第一大黨，再次掌控立法權，通過任何它想通過的法案。由此可見，當前的形勢對國民黨等在野陣營相當不利。



國民黨方面發起“罷賴”，主要是為了製造聲勢，希望把厭惡賴清德和民進黨的選民轉化為支持泛藍的力量，在大罷免中不要投票罷免國民黨“立委”。島內民調顯示，賴清德執政表現滿意度相較上月暴跌8.5個百分點，首次出現“死亡交叉”，即不滿意度超過滿意度。這股不滿賴清德的情緒將可成為國民黨反制民進黨大罷免的力量。