中評編譯：應對關稅衝擊韓國應全力以赴

中評社首爾5月6日電（記者 崔銀珍編譯）延世大學國際學大學院教授、東亞研究院院長孫洌日前在韓國《中央日報》專欄上發文，稱為應對美中脫鈎帶來的衝擊，必須全力以赴。文章編譯如下：



隨著國家間經濟相互依存的加深，過度依賴的問題正在抬頭。因為，如果相互依賴不對稱，就會引發經濟脆弱性和不平等，引發地緣政治矛盾。處於戰略競爭關係的國家對這個問題特別敏感。目前震撼世界的特朗普互征關稅唯獨集中在中國，預計將高達145%的關稅炸彈。蠻橫無理的宣布關稅戰爭的背後，是美國要消除對中國的過度依賴風險的故事。



美國總統特朗普一直批評在2001年中國加入世界貿易組織(WTO)體制後，中國惡意利用發展中國家的地位，抑制進口，促進出口，削弱了美國國內的製造業基礎，造成了不平等和失業。實際上，雖然美國對中國的進口依賴度持續增加，但中國對美國的出口依賴度卻減少，因此，對相互依存的不對稱性帶來的憂慮正在逐漸增加。拜登政府以核心礦物進口多元化、糾正貿易逆差、減少中國850億美元規模的美國國債持有額等，為消除對華過度依賴，使用了去風險(de-risking)概念。在享受相互依存帶來的實惠的同時，為了減少過度依賴導致的國家安全風險，謀求對外依存的多元化，重組友好國家和供應鏈，提高恢復力，同時還推進安保相關技術的切斷。



相反，現特朗普政府比起依賴的多元化，更傾向於通過將供應鏈轉移到國內來減少依賴。之所以通過相互關稅阻止中國以及友好國家墨西哥、加拿大、越南的出口，是因為中國將這些地區作為迂回出口基地增加出口，最終美國將繼續依賴中國。同盟國韓國和日本向中國出口中間材料，中國向美國出口最終材料的途徑也被切斷。

