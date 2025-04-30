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印尼一季度外商直接投資同比增長12.7%
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2025-04-30 15:51:49
中評社香港4月30日電／印度尼西亞投資與下游化部長羅山·佩爾卡薩·魯斯拉尼日前表示，今年一季度印尼外商直接投資達230.4萬億印尼盾（1美元約合16740印尼盾），同比增長12.7%。
新華社報導，羅山說，今年一季度印尼國內投資達234.8萬億印尼盾，同比增長19.1%，內外資投資總額達465.2萬億印尼盾，同比增長15.9%。
羅山表示，國內投資快速增長主要得益於基礎設施建設項目的推進。外商直接投資方面，新加坡仍為印尼一季度最大投資來源地。
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