泰國央行減息0.25厘　經濟下行風險加大

中評社香港4月30日電／泰國央行減息0.25厘，連續兩次會議減息，指標利率降至1.75厘，創兩年新低，符合大多數分析員預期。



據香港電台報導，泰國央行貨幣政策委員會以5票對2票決定減息。央行指出，全球貿易政策及外國遊客減少，導致下行風險加大，今年經濟增長預計達2%，低於2月時略高於2.5%的預測。如果貿易戰升級，今年經濟增長或減慢至1.3%左右。