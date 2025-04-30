羅淑佩訪阿聯酋：發揮香港優勢吸引中東旅客

中評社北京4月30日電／據大公報報導，文化體育及旅遊局局長羅淑佩昨日展開阿拉伯聯合酋長國杜拜的訪問，會晤當地官員和旅遊航空業界代表，並參觀阿拉伯旅遊市場展。羅淑佩表示，香港提供多元化旅遊體驗，而新落成的啟德體育園更可舉辦世界級體育和娛樂盛事，強調香港銳意成為穆斯林友善的目的地，既希望接待更多中東旅客，也鼓勵更多香港市民前往中東旅遊和營商。



銳意成為穆斯林友善目的地



羅淑佩4月27日至30日訪問阿聯酋，昨日與阿聯酋體育部長HE Ahmad Belhoul Al Falasi會面，雙方就推動當地成為全球大型國際體育賽事的樞紐、體育產業專業化、利用體育作為主要經濟動力，以及透過參與體育活動促進社區團結等方面，分享交流。羅淑佩介紹特區政府致力培育精英體育人才，為運動員提供全面支援及專業培訓，提及香港充滿活力的賽馬文化，並邀請對方到訪香港，探討進一步的體育合作與交流機會。



隨後，羅淑佩拜會中國駐杜拜總領事歐渤芊，在會上匯報文體旅局近期的工作，並概述促進香港與中東地區合作及建立更緊密聯繫的計劃。歐渤芊分享她對阿聯酋文化和旅遊業生態的見解，指出兩地合作的潛在機會，強調香港在高端旅遊、賽馬旅遊、游艇旅遊等方面具備優勢，有重要發展潛力。



下午，羅淑佩出席阿拉伯旅遊市場展，與當地貿易代表交流，探討香港與中東旅遊業界的合作機會。她在展場內的香港館見證香港旅發局分別與兩間中東的主要旅行代理商簽署合作備忘錄，並與卡塔爾航空集團、阿聯酋航空的高層人員會面，討論如何加強合作，打造香港成為中東旅客首選旅遊目的地。



晚上，文體旅局、旅發局和香港駐杜拜經濟貿易辦事處聯合舉行晚宴，逾70名嘉賓出席。羅淑佩致辭表示，香港銳意成為穆斯林友善的目的地，熱切期待與中東深化關係，希望不只接待更多來自該地區的旅客，亦鼓勵更多香港市民前往中東旅遊和營商。