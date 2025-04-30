啟德園盛事成功　議員倡多宣傳附近地區

中評社北京4月30日電／據大公報報導，啟德體育園啟用近兩個月，多名立法會議員認為啟德體育園辦盛事成功，但關注園區活動未能帶旺周邊商戶的生意，希望政府多宣傳附近地區，並促成啟德體育園與交通業界合作推出優惠套票等，增加旅客留港時間。



立法會“鞏固及促進九龍東第二核心商業區的相關政策事宜小組委員會”昨日開會，討論推動九龍東文化藝術和體育活動，以及相關旅遊產業發展。議員稱讚啟德體育園辦盛事成功，但認為可以做好宣傳配套，令周邊商戶都受惠。



旅遊界立法會議員姚柏良表示，電影《九龍城寨之圍城》囊括金像獎多個獎項，認為目前在九龍寨城公園的相關展覽須再提升，建議展覽的導賞團應接受旅行團，以鼓勵業界帶旅客前往參觀，並和周邊景點串連成旅遊路線。



九龍中立法會議員楊永傑認為，啟德體育園成功舉辦多場活動，下一步可與航空公司或高鐵合作，推出優惠套票，吸引旅客留港消費，增強酒店和餐飲零售經濟效益。



文化體育及旅遊局副局長劉震表示，啟德體育園已成為多項大型體育及娛樂盛事的新據點，政府和旅遊業界目標一致，希望爭取旅客在港逗留更多時間，並會發揮牽線角色，幫助不同機構和業界合作，不過涉及商業考慮，始終需要機構自行商討。此外，文體旅局已透過旅發局與郵輪公司合作，為郵輪旅客開拓九龍東岸上行程，包括參觀體育園和志蓮淨苑等景點。