梁美芬語中評：基本法與“一國兩制”共成長

全國人大常委會香港基本法委員會委員、香港基本法教育協會主席、香港特區立法會議員梁美芬（中評社 盧哲攝） 中評社香港5月1日電（記者 盧哲）今年是香港基本法頒布35周年。全國人大常委會香港基本法委員會委員、香港基本法教育協會主席、香港特區立法會議員梁美芬近日接受中評社記者專訪時表示，基本法的實施充分體現了“一國兩制”的制度優勢，保障香港的穩定繁榮。同時，35年來基本法在香港社會逐步深入落實，與“一國兩制”共成長。



“國家在制度創新上，設計了‘一國兩制’體制，這在國際上是一個很大的貢獻。”梁美芬說，中國用“一國兩制”解決歷史遺留問題，為了保持香港的繁榮穩定與持續發展、為了和平解決主權爭議，以最小的變動，讓兩國可以進行積極談判、在互利共贏的情況下讓香港和平回歸。“最大的歷史意義就是和平。”梁美芬表示，從歷史上看，幾乎沒有主權爭議能夠通過和平的方式解決，但我們用“一國兩制”做到了。“現在回看，縱使香港回歸以來經歷了一些風浪，但整體來說根基是穩固的，社會是和平的，法治馳名於世界，經貿實力有目共睹，這都是‘一國兩制’成功實踐的體現。”



梁美芬說，基本法是落實“一國兩制”的法律體現，是香港法治基石，反映了我們國家有強烈的法治觀、國際觀，它不單單實現了一個國家的承諾——《中英聯合聲明》——用法律去落實。“這個法律也充分反映‘一國兩制’的特色，包括以普通法為主體，並且在重大國家利益或涉中央與地方關係的時候，我們有一個制度叫做全國人大常委會解釋基本法即全國人大常委會擁有基本法解釋權。當然，從歷史經驗我們可以看到，人大釋法並不是輕易出現的，它出現都涉及到大是大非的問題。”



梁美芬介紹，自香港回歸後，約98%的基本法案件都由特區法院根據普通法傳統審理，展現了香港法律制度的獨特性和成熟度。而迄今為止，全國人大常委會六次釋法中，五次是關於基本法，一次是國安法。全國人大常委會行使中國憲法第六十七條、基本法第一百五十八條的權力進行釋法，成為穩定香港社會及維護國家利益的重要保障。全國人大常委會在重大國家利益及公眾利益的問題上為香港基本法的解釋起到了定海神針的作用，是為香港有益，也體現了基本法結合了普通法及中國法的靈活性，具有強大生命力。



“香港渡過2014年非法‘佔中’及2019年反修例風波在內的各種挑戰，根本原因都在於有基本法作為保障。”梁美芬說。2020年，中央在關鍵時刻頒布實施香港國安法，推動香港實現由亂到治的重大轉折；2024年，香港特區立法會全票通過《維護國家安全條例》，履行了基本法第23條的憲制責任，健全了維護國安的制度機制。“可以看出，過去35年來，基本法在香港發揮了重大的作用。而過去6年來，我也見證了香港以法律為盾、以安全為基，實現了由亂到治、由治及興的深刻轉變。”梁美芬說，這一歷程不僅印證了“良法與善治”的重要性，也折射了香港社會對國家安全與“一國兩制”的成熟理解。