巴基斯坦軍方說印度參與巴境內71起恐襲

中評社北京4月30日電／據新華社報導，巴基斯坦軍方29日指責印度直接參與策劃巴境內多起恐怖襲擊，其中巴方掌握證據的已達71起。



巴基斯坦三軍新聞局局長喬杜里當天在巴東部城市拉瓦爾品第舉行的記者會上說，巴安全部隊抓獲了一名曾在印度受訓的恐怖分子，並發現了印度軍方人員跨境協調的詳細證據。



喬杜里說，4月25日，這名涉嫌接受印度軍方培訓的巴基斯坦公民在巴控克什米爾地區的一個公交車站附近被捕。嫌疑人被發現持有一個重2.5公斤的爆炸裝置、兩部手機、一架印度製造的無人機以及100萬巴基斯坦盧比現金。巴軍方在對嫌疑人的移動設備進行分析後發現了其與印度軍官的通信記錄。



喬杜里表示，在審訊期間，嫌疑人承認在印度軍官的直接指揮下實施了四起簡易爆炸裝置襲擊。從記者會上播放的一段錄音中可以聽到一名被巴軍方確認為印度軍官的人員指示嫌疑人在公共場所實施襲擊。



喬杜里說，這段音頻可作為“確鑿證據”，證明印度政府參與了巴境內的恐怖主義活動。他呼籲國際社會認真關注印度的行動，並警告稱此類活動不僅威脅巴基斯坦的國家安全，也威脅地區的和平與穩定。他強調，儘管印度一再指責巴基斯坦參與跨境武裝活動，卻沒有提供任何確鑿證據。



目前，印度方面尚未公開回應上述指控。