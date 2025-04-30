加拿大自由黨預計將組建少數黨政府

中評社北京4月30日電／據新華社報導，加拿大選舉委員會4月29日下午公布的初步計票結果顯示，總理卡尼領導的加拿大自由黨贏得聯邦眾議院選舉，預計將組建少數黨政府。



根據最新統計結果，在343個選區中，自由黨在169個選區獲勝，保持執政黨地位，保守黨贏得144個席位，魁北克集團22席，新民主黨7席，綠黨1席。自由黨所獲席位距離過半數的172個席位尚差3席，未能獲得多數黨政府地位。



選舉委員會統計，此次選舉註冊選民數超過2850萬，投票人數1958萬，投票率為68.65%，高於上屆的62.6%。自由黨的得票率為43.7%，高於保守黨的41.3%。



根據加拿大選舉法，如果得票最多的兩位候選人之間的票數差距小於該選區總票數的千分之一，則必須由高等法院法官監督進行司法重新計票。據當地媒體報導，按上述規定，預計有9個選區將重新計票，選舉結果可能會在未來幾天發生變化。



卡尼首次作為一名議員候選人參與其所代表的選區選舉，不僅贏得了眾議院席位，而且作為自由黨領袖連任總理。保守黨領袖普瓦列夫爾在其選區敗選，失去原有的議會席位。



在加拿大此前5次聯邦眾議院選舉中，前兩次保守黨勝出，後3次均為自由黨勝出，此次選舉也是這兩黨之間的對決。根據加拿大法律，聯邦眾議院選舉每4年舉行一次。按正常程序，第45屆聯邦眾議院選舉應在2025年10月舉行。3月23日，卡尼宣布解散議會並提前舉行聯邦眾議院選舉。在解散前的議會中，自由黨擁有152席，以少數黨政府地位執政。



