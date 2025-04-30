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烏稱俄襲擊哈爾科夫　已致45人受傷
http://www.CRNTT.com   2025-04-30 16:59:33


烏稱俄襲擊哈爾科夫 已致45人受傷。（圖源：央視新聞）
　　中評社北京4月30日電／據央視網消息，當地時間4月30日，烏克蘭哈爾科夫州軍政負責人奧列格·辛涅古博夫表示，俄羅斯使用無人機襲擊了哈爾科夫，目前襲擊已導致45人受傷。

　　俄方對此暫無回應。

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