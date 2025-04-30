萬立駿寄語旅日僑胞：當好中日橋梁紐帶

萬立駿寄語旅日僑胞，發揚僑界傳統，當好橋梁紐帶，為中日民間友好與交流合作發揮作用。（圖源：中國僑聯） 中評社北京4月30日電／據中國僑聯報導，4月24日至29日，中國僑聯黨組書記、主席萬立駿率團訪問日本東京、福岡、札幌，組織召開僑界座談會，出席僑界歡迎會，與僑領深入交流，走訪僑團僑企，看望華僑華人學者和留學生，同我駐外使領館交換工作意見。每到一地，代表團均傳遞祖（籍）國關心惦念，宣介中國發展狀況，介紹僑聯主要工作，傾聽僑胞心聲，回應僑胞關切，調研瞭解僑情。萬立駿表示，廣大旅日僑胞要發揚僑界優良傳統，當好橋梁紐帶，做中日互聯互通、合作發展的有力參與者，做中日人文交流、文明互鑒的積極推動者，做服務當地、和諧共生的熱心實踐者，在全面推進中日戰略互惠關係、推動構建人類命運共同體的進程中發揮獨特作用。



在日期間，中國僑聯代表團同全日本華僑華人聯合會、日本華僑華人聯合總會、日本中華總商會、東京華僑總會，九州華僑華人聯合會、九州華僑華人青年會、九州中國人學者技術者聯盟，北海道札幌華僑總會、北海道華僑華人聯合會、北海道中國科學技術者聯盟、北海道中國會、北海道新華人商會等作了深入交流，考察了日本當地僑企，與福岡、北海道地區華僑華人學者和留學生座談，並就旅日僑胞普遍關注的經貿合作、海外華文教育、華裔青少年夏（冬）令營、華僑權益保護立法工作、海外僑界青年人才的培養等問題，認真聽取意見建議。旅日僑胞們表示，萬立駿主席率團訪問日本，溫暖僑心，鼓舞人心，帶來了祖（籍）國和家鄉的深情問候，為我們在日本發展鼓了勁、加了油，為僑團僑社工作注入強大動力，大家的信心更足了，幹勁更大了。



萬立駿對我駐外使領館和僑團的精心安排表示感謝。他說，來到日本，見到大家，感到十分親切。看到大家在日本發展，在不同行業打拼，都自強不息、勤奮努力，取得了很好的成績，感到十分高興。一路走來，旅日僑胞一些共同的特點給僑聯代表團留下了深刻印象：一是有濃厚的家國情懷，身在海外，心系祖（籍）國，不忘身上流淌的中華民族血液；二是致力於團結僑胞，凝聚僑心，服務僑社；三是弘揚中華文化，講好中國故事，把新時代的中國介紹給日本民眾，增進民間友好；四是關心支持祖（籍）國發展建設，積極維護國家核心利益和民族大義，促進祖國統一；五是發揚中華民族傳統美德，熱心公益，回饋和融入當地社會。祖（籍）國始終關注大家，惦念大家，為大家點贊。



萬立駿說，改革開放40多年來，滄海桑田，中國發生了翻天覆地的變化。進入新時代以來，在習近平主席的英明領導下，中國發展取得了舉世矚目的偉大成就。2024年，中國經濟實現了5%的增長，國內生產總值達到134.9萬億元，糧食生產首次躍上1.4萬億斤新台階，畝產提升10.1斤，這是十分了不起的成就。國內人才培養規模大，高鐵四通八達，科技創新邁出新步伐，量子信息、電動車、光伏、電池技術發展迅速，“嫦娥六號”實現人類首次月背采樣，“蛟龍”深潛，“夢想”號大洋鑽探，中國經濟實力、科技實力、綜合國力持續增強。這些成績的取得，是全國各族人民團結奮鬥的結果，也離不開海外僑胞的參與和奉獻。共和國的豐碑上永遠銘刻著僑胞們的貢獻。