黎巴嫩總統呼籲以軍從黎南部占領區撤出

中評社北京4月30日電／據央視新聞報導，據黎巴嫩總統府當地時間4月30日聲明，黎巴嫩總統奧恩當天會見了黎以停火監督委員會主席賈斯珀·傑弗斯及其繼任者邁克爾·利尼。



奧恩強調黎以停火監督委員會向以方施壓、要求其停止侵略行為的必要性，並呼籲以軍撤出在黎南部控制的5個據點，釋放黎巴嫩戰俘。



奧恩表示，黎巴嫩軍隊在黎南部，特別是利塔尼河以南區域全面履行職責，持續查繳武器彈藥，清除當地武裝存在。