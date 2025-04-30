】 【打 印】 
黎巴嫩總統呼籲以軍從黎南部占領區撤出
http://www.CRNTT.com   2025-04-30 17:09:40


　　中評社北京4月30日電／據央視新聞報導，據黎巴嫩總統府當地時間4月30日聲明，黎巴嫩總統奧恩當天會見了黎以停火監督委員會主席賈斯珀·傑弗斯及其繼任者邁克爾·利尼。

　　奧恩強調黎以停火監督委員會向以方施壓、要求其停止侵略行為的必要性，並呼籲以軍撤出在黎南部控制的5個據點，釋放黎巴嫩戰俘。

　　奧恩表示，黎巴嫩軍隊在黎南部，特別是利塔尼河以南區域全面履行職責，持續查繳武器彈藥，清除當地武裝存在。

掃描二維碼訪問中評網移動版 】 【打 印掃描二維碼訪問中評社微信  

 相關新聞：