以軍襲擊加沙地帶多地　致19人死亡

中評社北京4月30日電／據央視新聞報導，當地時間4月30日，以色列在加沙地帶多地發起的軍事行動造成19人死亡、多人受傷。



據悉，以軍轟炸中部努賽賴特難民營，造成12人死亡；轟炸北部傑巴利耶難民營，造成3人死亡；轟炸加沙城，造成1人死亡，轟炸南部汗尤尼斯，造成1人死亡；1人在加沙城海灘遭以軍射殺，1人在布賴吉難民營因傷勢過重死亡。



以色列方面對此暫無回應。