謝明輝詩集《春江花月夜》發表會台北舉行

《春江花月》作者謝明輝 中評社台北4月30日電/中華詩詞藝術協會理事長謝明輝第三本詩集《春江花月夜》新書發表會，於今(30)日上午十時在台北青島東路台北NG0會館隆重舉行，“立法院院長”韓國瑜致贈花蓝“詩韻生輝”祝賀。現場由全台退消人員協會總會長唐雲明教授主持，冠蓋雲集，包括政商學界、文藝界及軍警界宗族、社團代表等近百位貴賓與會祝賀。這本由中華國際財經創意交流協會創會會長謝明瑞教授協助出版的詩集，不僅獲得該協會頒發首屆“中華文薈傑出貢獻獎”，並由文化總會前秘書長蘇進强代表頒獎，更能體現特別的格外高度及意涵，被譽為“融合古典詩意與現代情懷的文學佳作”。



本書剛出版就全部銷售一空，簽書會無書可賣，可謂熱烈空前，至為搶手。



跨越四季的生命詩篇



《春江花月夜》全書共分四大篇章，收錄102首詩作。首篇“四季之風”以35首詩作描繪四季更迭，從“望春風”中“櫻湖的白鵝”到“冬之韻”裡“初雪”的靜謐，完整呈現時間流轉的詩意。特別的是，秋日主題“欒林秋色”收錄多達13首作品，包含“中秋夜放花千樹”“台北秋戀”等，展現作者對秋季的深刻感悟。



第二篇“大地風華”18首詩作橫跨兩岸景觀，從台灣的“中央山脈”“日月潭伊達邵”到大陸的“都江堰”“黃河母親”，展現作者對土地的情感。謝明輝在致詞時表示：“這些詩作不僅是地理描寫，更是對中華文化根源的追尋。”

