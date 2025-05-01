盧寵茂：控煙贏健康　但不會輸經濟

立法會主席台（中評社 段曉魯攝） 中評社香港5月1日電（記者 段曉魯）昨日香港特區醫務衞生局局長盧寵茂教授在立法會會議上，就動議二讀《2025年控煙法例（修訂）條例草案》進行發言。盧寵茂表示，控煙能夠贏健康，而不會輸經濟，煙草造成的禍害才要全香港市民一起“埋單”，對煙民，吸煙已經不是一個知情同意下的選擇，下定決心戒煙才能夠真正得到自由。



盧寵茂表示，“吸煙危害健康，而健康是最大的財富。”這兩句說話，小孩子都懂得說，可見吸煙既危害健康，亦影響財富，其背後揭示的禍害亦遠超個人層面。吸煙引致肺癌、喉癌、心臟病、中風等嚴重疾病，會為社會整體帶來沉重負擔。本港於2021年因煙草禍害帶來估計每年約82億港元的經濟損失。香港現時仍有9.1%的吸煙率，即約58萬人有每日吸煙的習慣。面對人口老化、慢性疾病人數上升、醫療成本上漲的多重挑戰，如果再加上吸煙造成的健康問題，香港的醫療系統會百上加斤。



盧寵茂指出，二手煙危害公眾健康，新一階段控煙措施將會增設禁煙區保護“老、幼、病、弱”。我們會將幼兒中心、學校、院舍、醫院等處所出入口三米以內範圍劃為禁煙區，並透過立法改變對吸煙行為的社會規範，引入排隊禁煙，包括排隊等候登上公共交通工具，以及排隊進入市民常到的地方如體育場、博物館等禁止吸煙措施。另外，違反吸煙條例的定額罰款額由2009年，即過去十六年，從未調整，我們亦建議把定額罰款提高至3000元，於2026年1月1日生效。



盧寵茂繼指，有意見認為應在人群熙攘的區域加強控煙，例如禁止邊行邊吸的行為，降低公眾接觸二手煙的機會。考慮到執法的可行性及香港情況，作為替代，我們建議賦權指定某區域為禁煙區，提供更大彈性，讓政府在經考慮當區人流量、二手煙嚴重程度、市民和區議會意見，以及劃設豁免地點的可行性和需要等因素後，將指定範圍的地方劃為禁煙區。在禁煙區內，不論所謂“火車頭”在移動或是“停站”，均不能吸煙，以杜絕二手煙害。