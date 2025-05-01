浸大舉辦答謝茶聚 中評獎學金點燃學子夢想

中評社助理總編輯林艶與中評社獎學金獲得者合影（中評社 袁曉麥攝） 中評社香港5月1日電（記者 袁曉麥）4月30日，香港浸會大學舉辦“2024-25年度獎學金及資助計劃捐贈者感謝茶聚”，來自香港社會各界獎助學金捐贈機構代表以及香港浸會大學師生代表出席了茶聚活動。中評社助理總編輯兼採訪主任林艷出席此次活動，並與“中國評論通訊社”獎學金獲得者進行了深入交流。



香港浸會大學校長衛炳江教授首先發表歡迎辭，向捐贈者表達衷心謝意。他表示，香港浸會大學在2024-25學年向學生頒發超過2900項獎學金和 150項助學金和緊急援助金，總額約為港幣1.09億元。此外，衛校長特別提及“第一代大學生基金”影響力非凡，自2017年設立以來，累計獲得逾千萬資金捐贈支持，成為受資助學子開啟蛻變式教育征程的堅實後盾。截至2025年4月，該基金已惠及2100餘名學生，使他們得以在課堂之外享受多元化學習機遇、進一步發揮潛能，在專業能力、創新思維與社會責任感等維度實現全面發展。



兩位獎學金得主以精彩的歌唱表演《I Have a Dream》，為茶聚增添不少色彩。隨後，三位分別來自工商管理、音樂、社會學專業的獎學金得主及受資助同學依次分享了自己的學習成果和理想願景。他們紛紛表示，將致力於為社會創造更大價值，以實際行動回報社會，贏得了現場的熱烈掌聲。



本次獲得“中國評論通訊社”獎學金的獲得者均為來自傳理學院的學生，她們分別是就讀於公共關係專業的大三學生梁穎姿、動畫專業的大三學生陳芍熒以及廣告專業大三學生施茗月。茶聚活動開始前，林艶與三位同學進行了交流互動，同學們分別分享了各自的求學經歷與職業理想。她們幾人雖身處不同領域，卻以相似的堅持與探索精神，展現出新生代青年對夢想的熱忱與思考。

