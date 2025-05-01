快評：台灣民情已變　疑美大增抗美有掌聲

中評社快評／特朗普就職滿百日，美國智庫布魯金斯研究所近日發布民調顯示，台灣民眾對美國的信任度下降，對美國在大陸一旦武力攻台時提供支持的信心也下跌。近五成受訪者認為美國“不可能”協防台灣。特朗普上任後的政策對台海兩岸已產生重大影響。



特朗普政府上台執政後，民進黨當局沿襲過去“倚美抗中”政策，對華府百般討好，但在關稅戰中並沒有獲得美方優待，仍被徵收32%的重稅。在美國人眼中，台灣真正的價值就是“肥肉”、“提款機”和遏制大陸的工具，台灣民眾看得越來越清楚。



特朗普的對等關稅政策，已影響到台灣民眾生活的方方面面，“疑美”升高是必然的。台灣民眾“疑美”升高，對“抗美”則給予掌聲。與民進黨當局“跪美”不同，大陸對關稅戰“奉陪到底”、堅決“不跪”，一招一式讓台灣民眾嘆服、叫好，贏得很多掌聲。



特朗普拿關稅當籌碼漫天要價，妥協退縮只會讓霸凌者得寸進尺，賴清德當局“跪求美國”的姿態是不會有好結果的。逢甲大學EMBA兼任教授袁鶴齡認為，台灣人疑美比例攀升，“賴政府”若持續親美路線，就會產生內部矛盾，民眾也會對賴反感甚至是懷疑，賴清德的施政若不調整，可能出現危機。



當台灣民眾從特朗普的作為中普遍覺醒的時候，“賴政府”的親美路線就快走到頭了。